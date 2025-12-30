KATASTROFA! Evo kako je saigrač povredio Nikolu Jokića (VIDEO)
Katastrofalne vesti stigle su rano jutros iz Amerike.
Najbolji košarkaš današnjice, Nikola Jokić, doživeo je povredu kolena na utakmici protiv Majamija.
U poslednjim sekundama prvog poluvremena, košarkaš Denvera Spenser Džons nehotice je stao na levu nogu Nikoli Jokiću i povredio ga tom prilikom. Nažalost, stradalo je koleno.
Nikola je odmah pao na parket i uhvatio se za nogu - previjao se od bolova, bilo je jasno da situacija nije nimalo naivna.
Ustao je sa bolnom grimasom na licu i šepajući otišao u svlačionicu i više se nije vraćao.
Preporučujemo
NE, NE, SAMO TO NE! Užasna povreda Nikole Jokića (VIDEO)
30. 12. 2025. u 06:15
EMOTIVNO VEČE NA "OLIMPIKU": Legendarni kapiten se vraća kući, navijačima Rome će biti čudno da ne bodre svog voljenog sina
POSLEDNjI meč 17. kola Serije A donosi emotivan duel na Olimpiku, gde Roma dočekuje Đenovu. U centru pažnje je povratak Danijelea De Rosija u Rim, ovoga puta kao rivala, dok domaćin traži pobedu kojom bi održao korak za timovima iz vrha tabele.
29. 12. 2025. u 09:00
MILIONI AMERA SU U ŠOKU: Nikola Jokić ih je zapanjio kao niko nikada! (VIDEO)
NBA liga nema nikog sličnog niti išta slično onome što Nikola Jokić izvodi, a sada postoji i jedan neočekivani "dokaz".
29. 12. 2025. u 21:00
ZELENSKI: Spreman sam na susret sa Putinom - postoji jedan uslov
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je spreman da se sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u bilo kom formatu, ali da je za to potrebno da se ''reči i dela'' ruskog lidera podudaraju.
29. 12. 2025. u 13:08
Komentari (0)