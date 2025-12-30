Košarka

KATASTROFA! Evo kako je saigrač povredio Nikolu Jokića (VIDEO)

30. 12. 2025. u 07:00

Katastrofalne vesti stigle su rano jutros iz Amerike.

Foto: Profimedia

Najbolji košarkaš današnjice, Nikola Jokić, doživeo je povredu kolena na utakmici protiv Majamija.

U poslednjim sekundama prvog poluvremena, košarkaš Denvera Spenser Džons nehotice je stao na levu nogu Nikoli Jokiću i povredio ga tom prilikom. Nažalost, stradalo je koleno.

Nikola je odmah pao na parket i uhvatio se za nogu - previjao se od bolova, bilo je jasno da situacija nije nimalo naivna.

Ustao je sa bolnom grimasom na licu i šepajući otišao u svlačionicu i više se nije vraćao.

