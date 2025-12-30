SVET SPORTA ZAVIJEN U CRNO! Odbojkaška reprezentativka (34) umrla na aerodromu
ŠOK!
Bivša reprezentativka i potpredsednica Upravnog odbora OAKA Margarita Ekonomopulu (34), preminula je iznenada na aerodromu u Tajlandu dok se spremala za povratak u Grčku, a uzrok smrti još nije poznat, prenose tamošnji mediji.
Prema informacijama grčkih medija, tragedija se dogodila na aerodromu u Tajlandu, dok se Ekonomopulu spremala za povratak kući u Grčku. Nesrećna žena je iznenada izgubila svest i srušila se, a ubrzo je konstatovana njena smrt. Uzrok smrti još uvek nije poznat i predmet je zvanične istrage.
Margarita Ekonomopulu rođena je 11. aprila 1990. godine. Tokom svoje bogate odbojkaške karijere igrala je na poziciji srednjeg blokera i ostavila dubok trag u brojnim atinskim klubovima. Nakon što se 2022. godine povukla iz aktivnog sporta, posvetila se radu u OAKA i sportskoj diplomatiji.
Odbojkaški savez Grčke uputio je saopštenje u kojem izrazio je saučešće porodici i prijateljima.
"Predsednik Jorgos Karabetcos, Upravni odbor Odbojkaškog saveza Grčke i cela odbojkaška zajednica sa tugom u srcu izražavaju saučešće povodom iznenadne smrti Margarite Ekonomopulu. Odbojkašica koja je igrala za mnoge atinske klubove izdahnula je na aerodromu na Tajlandu, odakle se vraćala sa odmora", stoji u saopštenju
Margarita Ekonomopulu će ostati upamćena ne samo po svojim sportskim uspesima, već i po doprinosu razvoju grčkog sporta.
Podsećanje: In memoriam - Siniša Mihajlović
