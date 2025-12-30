"SRPSKI NAROD JE POKAZAO PUNU ODGOVORNOST" Petković: Opredelio se za Srpsku listu

DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da je srpski narod u AP KiM, na izborima održanim u nedelju, 28. decembra, pokazao punu odgovornost, poslušao glas predsednika Srbije Aleksandra Vučića, svoje države, Srbije i izašao u velikom broju na izbore, kao i da je Srpska lista osvojila skoro 3.000 glasova više nego na izborima održanim u februaru.

On je za Tanjug rekao da je pored svih problema, objektivnih okolnosti terora Albina Kurtija na svakom mestu, srpski narod pokazao punu odgovornost i izašao u velikom broju na izbore, odnosno, istakao je od svih mesta na Kosovu i Metohiji najveća izlaznost bila je u sredinama sa većinskim srpskim stanovništvom.

Petković je naglasio da pobeda Srpske liste znači, pre svega, opstanak Srba na Kosovu i Metohiji.

