UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski ne želi smrt ''samo jedne osobe'', već cele Rusije, saopštio je danas zamenik predsednika Saveza bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

Dmitrij Medvedev, Foto AP

Medvedev je na svom kanalu na platformi Telegram napisao da Rusija nastavlja da ostvaruje pobede na bojnom polju.

- Prošla godina donela je mnogo različitih, složenih i veoma važnih događaja. Naše Oružane snage nastavljaju hrabro da pobeđuju neprijatelja - napisao je Medvedev, a prenosi agencija RIA.

On je kao najvažniji događaj u 2025. godini ocenio to što ''sada svi razumeju da je ruska pobeda neizbežna''.

- Suprotno zapadnim predviđanjima, naša ekonomija se nije urušila, a rublja je ojačala - dodao je Medvedev.

On je prethodno rekao da, nakon napada dronom na rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti, Zelenski će morati da se krije do kraja života.

Zelenski je u objavi na društvenim mrežama naveo da Zelenski ovim napadom, "pokušava da sabotira rešavanje sukoba".

- Želi rat. Pa, sada će morati da se krije do kraja svog bezvrednog života - napisao je Medvedev.

Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da je u noći između nedelje i ponedeljka Kijev izveo teroristički napad na rezidenciju predsednika Rusije u Novgorodskoj oblasti, koristeći 91 dron.

On je poručio da je "Rusija odredila ciljeve za uzvratne udare, kao i vreme njihovog izvođenja".

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odbacio je tvrdnje Lavrova o napadu ukrajinskih dronova na rezidenciju Putina.

Zelenski je rekao da je reč o "novoj rundi laži", ocenjujući da Rusija pokušava da potkopa napredak u pregovorima Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država o okončanju rata u Ukrajini.

(Tanjug)

