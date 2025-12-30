ZELENSKI NE ŽELI SMRT ''SAMO JEDNE OSOBE'' VEĆ CELE RUSIJE Medvedev: Sada svi razumeju da je ruska pobeda neizbežna
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski ne želi smrt ''samo jedne osobe'', već cele Rusije, saopštio je danas zamenik predsednika Saveza bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.
Medvedev je na svom kanalu na platformi Telegram napisao da Rusija nastavlja da ostvaruje pobede na bojnom polju.
- Prošla godina donela je mnogo različitih, složenih i veoma važnih događaja. Naše Oružane snage nastavljaju hrabro da pobeđuju neprijatelja - napisao je Medvedev, a prenosi agencija RIA.
On je kao najvažniji događaj u 2025. godini ocenio to što ''sada svi razumeju da je ruska pobeda neizbežna''.
- Suprotno zapadnim predviđanjima, naša ekonomija se nije urušila, a rublja je ojačala - dodao je Medvedev.
On je prethodno rekao da, nakon napada dronom na rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti, Zelenski će morati da se krije do kraja života.
Zelenski je u objavi na društvenim mrežama naveo da Zelenski ovim napadom, "pokušava da sabotira rešavanje sukoba".
- Želi rat. Pa, sada će morati da se krije do kraja svog bezvrednog života - napisao je Medvedev.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da je u noći između nedelje i ponedeljka Kijev izveo teroristički napad na rezidenciju predsednika Rusije u Novgorodskoj oblasti, koristeći 91 dron.
On je poručio da je "Rusija odredila ciljeve za uzvratne udare, kao i vreme njihovog izvođenja".
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odbacio je tvrdnje Lavrova o napadu ukrajinskih dronova na rezidenciju Putina.
Zelenski je rekao da je reč o "novoj rundi laži", ocenjujući da Rusija pokušava da potkopa napredak u pregovorima Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država o okončanju rata u Ukrajini.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
Odlične vesti za zvezdaše, vratio se Bolomboj
Preporučujemo
MEDVEDEV OTKRIO: Koliko je dobrovoljaca u zoni SVO
24. 12. 2025. u 20:22
"EVROPSKI MIROVNjACI SU ME IZNENADILI": Medvedev o izjavama zapadnih političara o Rusiji
23. 12. 2025. u 18:07
"EVROPSKE VESTI O KRIMINALU" Medvedev: Samit EU o ruskoj imovini - sastanak lopova
19. 12. 2025. u 09:26
TRAMP ŠOKIRAN I OGORČEN ZBOG NAPADA NA PUTINOVU REZIDENCIJU: Detalji razgovora američkog i ruskog predsednika
AMERIČKI predsednik Donald Tramp bio je šokiran i ogorčen pokušajem Kijeva da izvede napad na državnu rezidenciju predsednika Rusije Vladimira Putina, izjavio je pomoćnik predsednika Ruske Federacije Jurij Ušakov.
29. 12. 2025. u 17:38
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
ZELENSKI: Spreman sam na susret sa Putinom - postoji jedan uslov
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je spreman da se sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u bilo kom formatu, ali da je za to potrebno da se ''reči i dela'' ruskog lidera podudaraju.
29. 12. 2025. u 13:08
Komentari (0)