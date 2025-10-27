OVO ĆE ODUŠEVITI "DELIJE": Evo šta je Makabi uradio za meč sa Crvenom zvezdom
Košarkaški klub Makabi dozvolio je navijačima Crvene zvezde da prisustvuju u meču između ova dva kluba koji će biti odigran u "Pioniru" u četvrtak od 20.05 časova.
Kako Meridian sport saznaje, Makabi je dogovorio sa crveno-belima da na toj utakmici Zvezda ima podršku 700 navijača. Klubu sa Malog Kalemegdana biće prodato toliko ulaznica zbog, kako je rečeno pomenutom portalu iz Makabija, odličnih odnosa dva kluba, domaćinstva i pomoći četi iz Tel Aviva u poslednje dve godine.
