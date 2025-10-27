Košarka

POVREDA ZA POVREDOM! Nakon Karlika DŽonsa Partizan ostao bez glavne zvezde tima i to nije sve

Новости онлине

27. 10. 2025. u 08:09

DOKLE više?

FOTO: Ata images

Partizan je ostao na duži period bez Karlika Džonsa, a sada se šampion ABA lige susreće sa novim problemima. Još dvojica igrača Partizana idu na listu odsutni. Reč je o Aleksu Pokuševskom i glavnoj zvezdi tima Džabari Parkeru, što je potvrdio i Željko Obradović nakon trijumfa protiv Borca iz Čačka.

- Pokuševski je dobio udarac u glavu, zasmetao mu je i nije mogao da ulazi. Džabari je dobio udarac u prst i to ne izgleda dobro. Šejk Milton je u procesu oporavka, radi neke stvari koje može, sve to ide poprilično sporo u smislu da ne želimo da rizikujemo, kada bude zdrav počeće da trči, da radi košarkaški trening - rekao je Željko Obradović.

Podsećanja radi, Aleksej Pokuševski se sudario sa Mikom Murinenom, zatražio izmenu, požalio se na bol i više ga nije ni bilo u igri. Džabari Parker je imao povredu prsta, deluje da je neka vrsta uganuća ili nešto sitnije, ali ćemo videti šta će klub saopštiti i kako će se stvari odvijati u budućnosti.

