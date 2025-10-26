HAPOEL NE STAJE: Tim iz Tel Aviva ubedljiv pred utakmicu sa Partizanom u Evroligi

HAPOEL iz Tel Aviva ne posustaje. U 3. kolu izraelske lige ovaj tim pobedio je Nes Zionu sa 89:63 (30:18, 26:21, 19:10, 14:14) i u odličnom raspoloženju dočekuju utakmicu sa Partizanom.

FOTO: Tanjug/AP/Thibault Camus

Izabranici Dimitrisa Itudisa u sredu igraju sa crno-belima i sigurno da će im trijumf u prvenstvu dodatno podići samopouzdanje koje je svakako na visokom nivou.

Hapoel je dominirao od prvog podbacivanja lopte i razbio rivala. Posebno je raspoložen napadački bio u prvom poluvremenu (56:39).

Koliko je tim iz Tel Aviva dobar ove sezone pokazuje činjenica da je jedini sa jednim porazom u Evroligi (učinak 5-1).

Najefikasniji kod pobednika bio je Tai Odijase sa 18 poena, pratio ga je Antonio Blekni sa 12. Na drugoj strani najbolji je bio Itaj Moškovic sa 18, dok je Spenser Vejs postigao 11.

Hapole je u prvenstvu na učinku 3-0, a Nes Ziona 0-3.

Podsetimo, ekipa iz Tel Aviva će u sredu od 19 časova dočekati Partizan u Sofiji.

