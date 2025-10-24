BRUKA I SRAMOTA! Ameri se rugaju Nikoli Jokiću, proglasili ga izdajnikom

NI stida ni srama! Jedna skromna partija, zamislite skromna, ako se tako može nazvati tripl-dabl Nikole Jokića u porazu Denvera bila je dovoljna da Ameri ospu drvlje i kamenje na najboljeg košarkaša današnjice.

Foto AP

Srpski centar je meč završio sa 21 poenom, 13 skokova i deset asistencija, ali to je za "stručnjake" prekookeana katastrofa.

Zbog promašenog šuta za pobedu Jokić se našao na meti žestokih kritika navijača. Posebno im je zasmetao potez kada je sve već bilo rešeno, u finišu produžetka, kada je Džoker pustio Stefa Karija da se prošeta do koša i stavi tačku na ovaj meč.

Look at Jokic body language and attitude after HE missed the most crucial 3 of the game, just gave up on his team. pic.twitter.com/TShRzsRGQD — Follow HeavenlyBuckets (@Heavenlybuckets) October 24, 2025

- Pogledajte Jokićev govor tela i stav nakon što je on promašio najvažniji šut za tri na meču. Odustao je od sopstvenog tima - bio je komentar uz snimak koji je privukao ogromnu pažnju.

Dakle, pojedini smatraju kako je Jokić izdao svoje saigrače, te su ga optužili za nešto što definitivno nije i ne može da bude istina. Takođe, Srbin se našao na meti ismevanja pojedinaca, koji su na društvenim mrežama komentarisali njegovu kilažu, ali i šut.

Jokic rn https://t.co/qD72nYkQ09 pic.twitter.com/I4eENEi3hd — subscribe to the state of the league patreon (@JoestarJokic) October 24, 2025

Ipak, ubrzo će Nikola imati priliku da se popravi i začepi Amerima usta što je milion puta u prošlosti radio.