BRUKA I SRAMOTA! Ameri se rugaju Nikoli Jokiću, proglasili ga izdajnikom
NI stida ni srama! Jedna skromna partija, zamislite skromna, ako se tako može nazvati tripl-dabl Nikole Jokića u porazu Denvera bila je dovoljna da Ameri ospu drvlje i kamenje na najboljeg košarkaša današnjice.
Srpski centar je meč završio sa 21 poenom, 13 skokova i deset asistencija, ali to je za "stručnjake" prekookeana katastrofa.
Zbog promašenog šuta za pobedu Jokić se našao na meti žestokih kritika navijača. Posebno im je zasmetao potez kada je sve već bilo rešeno, u finišu produžetka, kada je Džoker pustio Stefa Karija da se prošeta do koša i stavi tačku na ovaj meč.
- Pogledajte Jokićev govor tela i stav nakon što je on promašio najvažniji šut za tri na meču. Odustao je od sopstvenog tima - bio je komentar uz snimak koji je privukao ogromnu pažnju.
Dakle, pojedini smatraju kako je Jokić izdao svoje saigrače, te su ga optužili za nešto što definitivno nije i ne može da bude istina. Takođe, Srbin se našao na meti ismevanja pojedinaca, koji su na društvenim mrežama komentarisali njegovu kilažu, ali i šut.
Ipak, ubrzo će Nikola imati priliku da se popravi i začepi Amerima usta što je milion puta u prošlosti radio.
Preporučujemo
DA LI JE DENVER OŠTEĆEN? Evo kako je Nikola Jokić postao tragičar (VIDEO)
24. 10. 2025. u 07:46
NIKOLA JOKIĆ JE TRAGIČAR! Kakva drama Denvera i poraz koji baš boli (VIDEO)
24. 10. 2025. u 06:50
SEČA U MILANU! Saigrač Nikole Jokića dobio otkaz
22. 10. 2025. u 12:53
DONČIĆ IM TO NIJE ZABORAVIO! Slovenac se sveti "vukovima" za ono šta se desilo prošle sezone
VEČERAS ćemo gledati revanš prvog kola prošlogodišnjeg plej-ofa kada Lejkersi budu ugostili Timbervulvse u "Kripto.kom areni" (4.00).
24. 10. 2025. u 13:45
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
23. 10. 2025. u 14:39
SPAVA PORED VC ŠOLjE BEZ POKLOPCA Haos u zatvoru gde je Sarkozi, viču mu: "Osvetićemo Gadafija!" Poseban tretman za bivšeg predsednika
"SVI zatvorenici prave buku, viču, lupaju po zidovima..."
22. 10. 2025. u 15:32
Komentari (0)