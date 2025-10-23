VELIKI POSAO: Cibona dovodi momka kog je "odabrao" Greg Popovič

Iznenada je Luka Šamanić napustio Baskoniju, a izgleda da će mu novi klub biti Cibona.

FOTO: FIBA.Basketball

Kako prenose Sportske novosti, Šamanić je imao zdravstvenih problema pred duel sa crno-belima, međutim, nastupio je na meču zbog insistiranja trenera Paola Galbijatija.

Šamanić je dao 13 poena Partizanu, ali mu se stanje pogoršalo posle meča, te je usled toga odlučio da zatraži raskid ugovora.

Prema istom izvoru, 25-godišnji košarkaš bi mogao da se vrati u Cibonu, u kojoj je bio pre odlaska u Baskoniju. Ovoga puta, trebalo bi da potpiše saradnju do kraja sezone.

