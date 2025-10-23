Košarka

VELIKI POSAO: Cibona dovodi momka kog je "odabrao" Greg Popovič

Filip Milošević

23. 10. 2025. u 16:30

Iznenada je Luka Šamanić napustio Baskoniju, a izgleda da će mu novi klub biti Cibona.

ВЕЛИКИ ПОСАО: Цибона доводи момка ког је одабрао Грег Попович

FOTO: FIBA.Basketball

Kako prenose Sportske novosti, Šamanić je imao zdravstvenih problema pred duel sa crno-belima, međutim, nastupio je na meču zbog insistiranja trenera Paola Galbijatija.

Šamanić je dao 13 poena Partizanu, ali mu se stanje pogoršalo posle meča, te je usled toga odlučio da zatraži raskid ugovora.

Prema istom izvoru, 25-godišnji košarkaš bi mogao da se vrati u Cibonu, u kojoj je bio pre odlaska u Baskoniju. Ovoga puta, trebalo bi da potpiše saradnju do kraja sezone.

