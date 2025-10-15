Košarka

"OVDE GRADIMO NEŠTO POSEBNO": Dubai veruje Jurici Golemcu, dogovorena nova saradnja

Časlav Vuković

15. 10. 2025. u 12:38

DUBAI je debitant u Evroligi i nakon prva četiri kola ima učinak 2-2, a klub je trenera Juricu Golemca nagradio novim ugovorom.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

On je sa ekipom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata dogovorio novu saradnju koja će trajati do 2028. godine.

- Veoma sam zahvalan klubu na poverenju koje su mi ukazali. Osećam se veoma motivisano da nastavim da rastem zajedno sa Dubaijem. Ovde gradimo nešto posebno, tim koji se takmiči na najvišem nivou i čini naše navijače ponosnim svakog dana - rekao je Golemac nakon potpisivanja ugovora.

Podsetimo, Dubai narednu utakmicu igra u četvrtak od 18 časova u "Koka Kola areni" protiv Barselone.

