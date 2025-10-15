"OVDE GRADIMO NEŠTO POSEBNO": Dubai veruje Jurici Golemcu, dogovorena nova saradnja

DUBAI je debitant u Evroligi i nakon prva četiri kola ima učinak 2-2, a klub je trenera Juricu Golemca nagradio novim ugovorom.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

On je sa ekipom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata dogovorio novu saradnju koja će trajati do 2028. godine.

- Veoma sam zahvalan klubu na poverenju koje su mi ukazali. Osećam se veoma motivisano da nastavim da rastem zajedno sa Dubaijem. Ovde gradimo nešto posebno, tim koji se takmiči na najvišem nivou i čini naše navijače ponosnim svakog dana - rekao je Golemac nakon potpisivanja ugovora.

Continuing the mission. Contract extended through 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣



Read more: https://t.co/mVcWu1DYjR pic.twitter.com/MOqPG7Mxhl — Dubai Basketball (@dubaibasket) October 15, 2025

Podsetimo, Dubai narednu utakmicu igra u četvrtak od 18 časova u "Koka Kola areni" protiv Barselone.

