SAŠA OBRADOVIĆ SE OBRATIO KAO TRENER ZVEZDE: Verujem u sebe, stekao sam poverenje igrača!

SAŠA Obradović se utakmicom protiv Žalgirisa započeti drugi trenerski mandat na klupi Crvene zvezde. On je svestan očekivanja svih koji vole crveno-bele boje.

FOTO: M. Vukadinović

Ovaj 56-godišnji stručnjak je otkrio da veruje u sebe i ono što radi.

- Hvala vam na dobrodošlici. Kada vas vidim u ovako velikom broju, malo je i pritisak i obaveza da ne razočaram. Međutim, verujem u sebe i u ono što radim. Za ovo kratko vreme sam stekao poverenje među igračima. Nije lako jer je dosta stvari za mene novo i što se tiče sistema od prošlog trenera. Moraću da adaptiram ono što ja mislim da treba, ali i da se igrači priviknu na mene. Biće potrebno vreme i uz tu pobedu koja je bila u Istanbulu imamo personalnih problema, što se tiče širine. Sada imamo problem i sa Karterom koji je važan igrač i sa njim je potreban možda još jedan bek da zadržava ritam, a bez njega moramo da se snalazimo, da verujemo i da pobeđujemo - rekao je Obradović u prvom obraćanju kao trener Zvezde.

Moraju navijači da budu strpljivi, iako se od crveno-belih uvek traže pobede.

- Ono što je najpotrebnije jeste da se prilagodimo na ličnom nivou. Uvek sam tako radio i uvek sam imao dobru reakciju od igrača. Individualne razgovore sam vodio sa dosta njih, a ono što je najvažnije jeste da se na terenu dobro razumemo. Najbitnije je da ta povezanost postoji u svakom momentu na terenu. Ono što je isto model jeste utakmica u Istanbulu i ta povezanost između klupe i igrača, a to nije lako

Istakao je da se razmišlja o novoj akviziciji na poziciji beka.

- Razmišljam o bekovima, nije lako jer tržište nije lagano. Ne treba dovoditi samo radi dovođenja. Mora da ima određen kvalitet, da bude konkurentan, to nam je prioritet. Imamo nekoliko imena o kojima razmišljamo, a narednih dana sužavamo listu i izbor. Možda nama fali jedan igrač na papiru, ali očekuje se da jedan igrač više bude u liku ovih navijača, najboljih na svetu. I sa moje, i sa strane igrača moramo da se izolujemo od emocije. Više ja, iz poznatih razloga. Fokus mora da bude samo na igri. Emocija? Da zaplačem, bilo bi lakše. Razmišljam samo da pobeđujemo, svi će da razumeju, podrška je potreba i meni i igračima, siguran sam da će dobro da se završi.

Dotakao se i povređenih igrača i otkrio kad bi neki od njih mogli da se vrate na teren.

- U povratku su i Dobrić i Plavšić, u individualnim su treninzima. Sve zavisi od dana do dana. Što se Devontea tiče, to je neizvesno, videćemo kad će da bude.

Naredni roval Crvene zvezde u Evroligi je Žalgiris, sa kojim crveno-belima teško izlaze na kraj poslednjih godina.

- Igraju trenutno najbolju košarku, način na koji to rade. Jako izražen timski duh, ekipa koja je igrala zajedno, ovi koji su došli nisu imali problema da se uklope. Vrhunski su u svakom početku takmičenja. Što se tiče same Evrolige, treba da se zna da je ovo ugao takmičenja, sad su nam se događala zla, nadam se da ćemo da izguramo i osposobimo igrače.

Naveo je i da će Tomislav Tomović ostati deo stručnog štaba.

- Ne samo da će ostati nego očekujem... Svim asistentima dajem jaku važnost. Nekad je to bilo drugačije, moj cilj nije da samo da ja i Zvezda profitiramo već da se na neki način obrazuje trenerski kadar. Ima nekoliko trenera koji su radili sa mnom i napravili dobre karijere. Nadam se da će i Toma meni i ja njemu pomoći - zaključio je Obradović.

Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Žalgiris igra se u utorak od 20 časova u "Beograskoj areni".

