CRVENA ZVEZDA OBJAVILA: Ovo su cene ulaznica za Žalgiris i Real Madrid (FOTO)
Karte za Žalgiris i Real u prodaji od petka u 12 časova
Košarkaši Crvene zvezde nakon gostovanja aktuelnom prvaku Evrope, ekipi Fenerbahčea (petak u 19:45), u narednoj nedelji dočekuju ekipe Žalgirisa i Real Madrida u duplom kolu Evrolige.
Prva na programu je utakmica protiv litvanskog predstavnika u utorak, 14. oktobra u 20 časova, dok je druga utakmica duplog evroligaškog programa protiv Real Madrida na programu u petak od 19 časova.
- Prodaja pojedinačkih karata za utakmice 4. i 5. kola Evrolige počinje u petak, 10. oktobra u 12 časova na sajtu tickets.kkcrvenazvezda.rs.
Karte možete kupiti u petak od 12-20 časova na Malom Kalemegdanu, a u ponedeljak i utorak na blagajni Beogradske Arene (plato na južnoj strani) u istom terminu od 12 do 20 časova.
Zvezdaši, vaša podrška, pune tribine i ambijent po kome je Zvezdina Arena prepoznatljiva, su potrebni crveno-belima u duplom kolu koje je na programu sledeće nedelje. Zato, obezbedite svoje mesto u Areni i budite dodatna energija košarkašima Crvene zvezde, saopštili su iz Zvezde.
Ulaznice mogu da se kupe po sledećim cenama:
