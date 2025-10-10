I ONI SU DOBILI POZIV! NBA pravi takmičenje u Evropi bez Crvene zvezde i Partizan

Dursun Ozbek, predsednik Galatasaraja, doneo je nove informacije o planovima giganta iz Istanbula koji se tiču ulaska u NBA Evropu.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanovic

Čelni ljudi NBA lige sastali su se već sa predstavnicima Galate, tako da je bilo i logično da klub sa najvećim brojem navijača u Turskoj dobije i zvaničnu pozivnicu da postane jedan od stalnih članova takmičenja koje bi trebalo da zaživi 2027. godine.

- Dobijena je pozivnica za NBA Evropu“, izjavio je na konferenciji za medije Ozbek. „Prošlog meseca smo otišli u Ženevu na poziv FIBA.“

Partnerstvo između FIBA i NBA, za cilj ima stvaranje novog kontinentalnog takmičenja najvišeg ranga za klubove u Evropi.

- Želeli su da Galatasaraj bude deo toga“, rekao je 76-godišnji predsednik „Lavova“.

- Još nije finalizovano, ali smo dobili poziv za takvu organizaciju. Informisaćemo javnost o svakom narednom koraku.

Prema najavama, to takmičenje bi moglo da krene 2027. godine, a izvesno je da u njemu neće biti Partizana i Crvene zvezde.

Iz NBA jednostavno, barem u ovom momentu, nisu zainteresovani za ono što srpski klubovi donose i mogu da pruže, pa su oni trenutno daleko od bilo kakvih planova, za razliku od nekih drugih evroligaških ekipa.

Prema navodima iz Španije, Barselona i Real Madrid odugovlače sa potpisivanjem ugovora za produžetak licence sa Evroligom. Rok je do juna 2026. godine, ali čelnici žele da obezbede sigurnost takmičenja, verovatno uplašeni da bi NBA projekat mogao da napravi košarkaški zemljotres u Evropi.