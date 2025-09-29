"LUDO SE OSEĆAM, OVO SAM DUGO ČEKAO": Čima Moneke jedva čeka da zaigra pred "delijama"
KOŠARKAŠ Crvene zvezde Čima Moneke izjavio je danas da crveno-beli znaju šta moraju da urade na meču protiv Olimpije iz Milana ako žele da ostvare pobede u prvom kolu Evrolige.
Nigerijac jedna čeka da zaigra pred "delijama".
- Desetka, sigurno. Nikada nisam igrao pred takvom publikom i ne znam kako će moje telo reagovati. Sve je to ludo. Ludo se i osećam. Miran sam košarkaški, jer je to ono što sam dugo čekao. Dan pred utakmicu sam potpuno spreman - rekao je Moneke novinarima u Beogradu.
Crvena zvezda će na meču protiv Olimpije igrati bez Devontea Grejema, Ognjena Dobrića, Uroša Plavšića i Ajzee Kenana, kao i od ranije povređenog Džoela Bolomboja.
- Kako god da izgledamo sada, bićemo bolji za par meseci i to je najvažnije. Neću da reagujem previše burno, ako pobedimo ili izgubimo, moramo da nastavimo da rastemo. Imamo devet novih igrača, probleme sa povredama i kako god da bude sutra mi ovde gradimo nešto posebno.
Pojačanje iz Baskonije je istaklo da njegov tim zna šta mora da uradi protiv Olimpije.
- Ne sme da bude izgovora. Znamo šta moramo da uradimo i moramo da učimo brzo. Taktički je to pitanje za trenera. Mi znamo ko nam je protivnik i moramo da uspostavimo naš identitet - zaključio je Moneke.
Plejmejker Crvene zvezde Kodi Miler-Mekintajer izjavio je da crveno-beli moraju da budu fokusirani na duel sa ekipom iz Milana.
- Moramo da budemo fokusirani na naš rad i na to što se dešava na terenu - rekao je Miler-Mekintajer.
On je govorio i o novom igraču Zvezde Devonteu Grejemu.
- Znamo se odranije, igrali smo godinu dana zajedno. Znam šta može da pruži na parketu. Svestan je situacije i u kakav je klub došao - zaključio je organizator igre kluba sa Malog Kalemegdana.
