UDARAC ZA CRNO-BELE: Partizan oslabljen na startu sezone! Ne samo da ne igra Murinen, već i - on
Crno-beli će oslabljeni ući u novu košarkašku sezonu...
Košarkaš Partizana Mario Nakić propustiće zbog povrede meč prvog kola Evrolige protiv Dubaija, objavio je beogradski klub.
Partizan je podsetio da će duel sa Dubaijem da propusti i Mika Murinen, koji je ostao u Beogradu, pošto je pre dva dana doputovao u prestonicu Srbije.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Utakmica između Dubaija i Partizana biće odigrana u utorak od 18 časova.
"Imamo iskustvo od prošle sezone koliko je Evroliga izjednačena i koliko je nama malo falilo, s obzirom na to da smo neke utakmice gubili na jednu loptu. Nadam se da će nam to iskustvo, uz ambicije koje imamo, pomoći da to pretočimo u nešto što bismo svi voleli da bude na kraju u Evroligi. Što se tiče Dubaija, imaju veliki broj igrača, a bez juniora, što jasno pokazuje kakav su tim napravili. U kom će sastavu izaći to nije poznato", rekao je trener Partizana Željko Obradović uoči meča sa Dubaijem.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski izjavio je da Dubai ima dobar tim.
"Oni su u sličnoj situaciji kao mi prošle godine, jer su doveli dosta pojačanja. Dubai je mnogo dobar tim, tako da nas očekuje zahtevna utakmica. Ipak, mislim da možda imamo blagu prednost jer se bolje poznajemo međusobno. Znamo šta nas očekuje, ali smo spremni fizički i psihički, tako da nam je ostalo još taktički da se pripremimo", rekao je Pokuševski.
Košarkaši Partizana će već 2. oktobra u Beogradu dočekati Olimpiju iz Milana u drugom kolu Evrolige.
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
SKANDAL TRESE CEO REGION! Hrvat bi da šamara Dušana Vlahovića
29. 09. 2025. u 08:33
OGLASIO SE SUDIJSKI EKSPERT! Evo šta je rekao o haosu na meču Crvena zvezda - Radnički
29. 09. 2025. u 07:30
"JA I DALjE VOLIM NIKOLU"! Bivši trener Denvera začepio usta celom svetu
29. 09. 2025. u 09:39
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
ZA početak nove radne nedelje smo vam spremili tri para iz liga petica.
29. 09. 2025. u 07:00
USRED TENISKE SEZONE: Novak Đoković otišao u Hrvatsku
VEST da je preminuo čuveni teniski stručnjak Nikola Pilić pogodila je mnoge, a možda najviše njegovog najpoznatijeg đaka, Novaka Đokovića. Zbog toga je on rešio da, usred teniske sezone, ode - u Hrvatsku.
29. 09. 2025. u 13:05
LjUTILA SE: Bora i Brega pijani napisali pesmu, posvetili je PEVAČICI - dugo nije pričala sa Goranom
U VREME stare Jugoslavije, tačnije osamdesetih godina prošlog veka, vladao je popriličan rivalitet između dve najpopularnije grupe - "Bijelog dugmeta" i "Riblje čorbe".
28. 09. 2025. u 08:33
Komentari (0)