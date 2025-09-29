UDARAC ZA CRNO-BELE: Partizan oslabljen na startu sezone! Ne samo da ne igra Murinen, već i - on

Crno-beli će oslabljeni ući u novu košarkašku sezonu...

Foto: KK Partizan

Košarkaš Partizana Mario Nakić propustiće zbog povrede meč prvog kola Evrolige protiv Dubaija, objavio je beogradski klub.

Partizan je podsetio da će duel sa Dubaijem da propusti i Mika Murinen, koji je ostao u Beogradu, pošto je pre dva dana doputovao u prestonicu Srbije.

Utakmica između Dubaija i Partizana biće odigrana u utorak od 18 časova.

Mario Nakić / FOTO: I. Marinković

"Imamo iskustvo od prošle sezone koliko je Evroliga izjednačena i koliko je nama malo falilo, s obzirom na to da smo neke utakmice gubili na jednu loptu. Nadam se da će nam to iskustvo, uz ambicije koje imamo, pomoći da to pretočimo u nešto što bismo svi voleli da bude na kraju u Evroligi. Što se tiče Dubaija, imaju veliki broj igrača, a bez juniora, što jasno pokazuje kakav su tim napravili. U kom će sastavu izaći to nije poznato", rekao je trener Partizana Željko Obradović uoči meča sa Dubaijem.





Aleksej Pokuševski / FOTO: EPA



Košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski izjavio je da Dubai ima dobar tim.



"Oni su u sličnoj situaciji kao mi prošle godine, jer su doveli dosta pojačanja. Dubai je mnogo dobar tim, tako da nas očekuje zahtevna utakmica. Ipak, mislim da možda imamo blagu prednost jer se bolje poznajemo međusobno. Znamo šta nas očekuje, ali smo spremni fizički i psihički, tako da nam je ostalo još taktički da se pripremimo", rekao je Pokuševski.



Košarkaši Partizana će već 2. oktobra u Beogradu dočekati Olimpiju iz Milana u drugom kolu Evrolige.

