"SAMOM ODLUKOM DA POTPIŠE ZA PARTIZAN..." Sasu Salin o dolasku Mike Murinena u tabor crno-belih

Filip Milošević

28. 09. 2025. u 09:04

Jedan od najiskusnijih košarkaša reprezentacije Finske, Sasu Salin, govorio je za Mozzzart sport o dolasku Mike Murinena u Partizan.

FOTO: FIBA.Basketball

- On je 18-godišnje dete, koje uživa u životu. Ne oseća strah, ne razmišlja mnogo o tome šta se dešava van njegovog sveta, o spekulacijama i pričama. Mogu da kažem da je jako hrabar momak. Samom odlukom da potpiše za Partizan, u ovom trenutku života, kada imate silne ponude sa koledža i ogroman novac koji vam je garantovan, on pokazuje odvažnost da krene u smeru profesionalne košarke - priča Sasu Salin za Mozzart Sport.

Šta ste mu sve rekli, koje ste mu smernice dali?

- Pričao sam mu o tome kakvi su sve igrači dolazili u Partizan, poput (Jana) Veselog, (Davisa) Bertansa i ostalih... Može mnogo toga da nauči iz njihovog iskustva. Može da bude sjajan košarkaš, ali mora dosta toga još da nauči. Da zasuče rukave i radi, nema tu mnogo filozofije.

Da li ste mu dali još neki savet, na šta da obrati pažnju?

- Rekao sam mu da su Srpkinje jako lepe - smeje se Salin i nastavlja:

- Ipak, odgovorio mi je odmah da ima devojku i da je srećan u vezi. To takođe jako poštujem kod njega. Ako ćemo iskreno, kada mi je rekao da ide u Partizan samo sam mu odgovorio: 'Jeb**o, sjajno'. Baš sam srećan zbog njega - bio je savet Sasua.

