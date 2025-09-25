Košarka

STIGAO DEMANT! Zbog Nikole Jokića nastala opšta frka u Americi

Новости онлине

25. 09. 2025. u 11:35

ŠTA će se desiti sa Nikolom Jokića?

СТИГАО ДЕМАНТ! Због Николе Јокића настала општа фрка у Америци

FOTO: Tanjug/AP

Naime, u trenutku kada Srbin nije hteo da potpiše super maks ugovor sa Denverom krenule su razne spekulacije. Razni NBA insajderi su selili Nikolu Jokića u Los Anđeles Lejkerse, Golden Stej, pa i Milvoki, gde su ga videli u tandemu sa Janisom Adetokumbom. Bilo je čak i oni koji su smatrali da će najbolji košarkaš današnjice u penziju. 

Iskusni novinar Sem Amik bio je jedan od onih koji je izazvao zemljotres kada je nagovestio navodni odlazak Jokića u Milvoki. Međutim, sada je objasnio da ono što je rekao su mediji pogrešno preneli...

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

- Ovo potpuno pogrešno prikazuje ono što sam rekao, čisto da znate. Odnosilo se na to da sam govorio o Janisu i Jokiću kao o 'igračima iz snova' za DRUGE timove 2027. godine – a ne da igraju zajedno (u Baksima ili bilo gde drugde). Ovo moje 'da bude sam' odnosi se na diskusiju o 2027. u medijima i širom lige - pojasnio je Amik.

Uprkos tome, deo javnosti nastavio je da nagađa o Jokićevoj budućnosti, iako nikada nije bilo nagoveštaja da bi mogao da napusti Kolorado. Novinar Zek Lou podsetio je da kroz sve izazove Nagetsa – promene trenera, odlazak ključnih igrača, otkaz generalnom menadžeru Kelvinu Butu – nikada nije postojao ni najmanji signal da Jokić razmišlja o odlasku.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

- Nikada se nije čuo ni šapat o odlasku Jokića. I kroz promene trenera u poslednjem trenutku, pa kroz turbulencije u rosteru, kroz gubitak ključnih igrača, kroz otkaz Kelvinu Butu, kroz sve to – nikada se nije čuo ni šapat tipa ‘ovaj momak želi da ode u drugi tim’", naglasio je Lou.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SNAGA KOJA SPAJA: Na Adi Ciganliji od 26. do 28. septembra se tradicionalno održava Sajam sporta
Ostali sportovi

0 0

SNAGA KOJA SPAJA: Na Adi Ciganliji od 26. do 28. septembra se tradicionalno održava Sajam sporta

DOBRA energija, velika ljubav prema sportu i hiljade posetilaca. I ove godine se očekuje ista, najlepša slika sa beogradske Ade Ciganlije, na kojoj će od 26. do 28. septembra Sportski savez Srbije, uz podršku Ministarstva sporta, nastaviti da neguje tradiciju, pa će tako ove godine 14. put biti organizovan Sajam sporta, koji će biti održan pod originalnim sloganom: "Sajam sporta - snaga koja spaja".

25. 09. 2025. u 10:43

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)