STIGAO DEMANT! Zbog Nikole Jokića nastala opšta frka u Americi
ŠTA će se desiti sa Nikolom Jokića?
Naime, u trenutku kada Srbin nije hteo da potpiše super maks ugovor sa Denverom krenule su razne spekulacije. Razni NBA insajderi su selili Nikolu Jokića u Los Anđeles Lejkerse, Golden Stej, pa i Milvoki, gde su ga videli u tandemu sa Janisom Adetokumbom. Bilo je čak i oni koji su smatrali da će najbolji košarkaš današnjice u penziju.
Iskusni novinar Sem Amik bio je jedan od onih koji je izazvao zemljotres kada je nagovestio navodni odlazak Jokića u Milvoki. Međutim, sada je objasnio da ono što je rekao su mediji pogrešno preneli...
- Ovo potpuno pogrešno prikazuje ono što sam rekao, čisto da znate. Odnosilo se na to da sam govorio o Janisu i Jokiću kao o 'igračima iz snova' za DRUGE timove 2027. godine – a ne da igraju zajedno (u Baksima ili bilo gde drugde). Ovo moje 'da bude sam' odnosi se na diskusiju o 2027. u medijima i širom lige - pojasnio je Amik.
Uprkos tome, deo javnosti nastavio je da nagađa o Jokićevoj budućnosti, iako nikada nije bilo nagoveštaja da bi mogao da napusti Kolorado. Novinar Zek Lou podsetio je da kroz sve izazove Nagetsa – promene trenera, odlazak ključnih igrača, otkaz generalnom menadžeru Kelvinu Butu – nikada nije postojao ni najmanji signal da Jokić razmišlja o odlasku.
- Nikada se nije čuo ni šapat o odlasku Jokića. I kroz promene trenera u poslednjem trenutku, pa kroz turbulencije u rosteru, kroz gubitak ključnih igrača, kroz otkaz Kelvinu Butu, kroz sve to – nikada se nije čuo ni šapat tipa ‘ovaj momak želi da ode u drugi tim’", naglasio je Lou.
