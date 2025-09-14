"ZNAM KAKVU STRATEGIJU IMA" Šruder žustro odgovorio Atamanu pred finale Evrobasketa
Košarkaši Nemačke i Turske večeras od 20 časova boriće se za titulu prvaka Evrope.
Kapiten nemačkog tima, iskusni NBA as Denis Šruder, pred finalni okršaj sa Turcima osvrnuo se na kratko na izjave turskog selektora Ergina Atamana.
Pokušao je Ataman izjavama pred finale da isprovocira Nemce, ali to mu izgleda nije pošlo za rukom. Šruder tvrdi da njega i njegove saigrače ne dotiču izjave selektora Turske.
- Mislim, mi pokušavamo da se fokusiramo na sebe. Znam kakvu strategiju on pokušava da sprovede, i to mu definitivno uspeva - kaže Šruder.
Trenutno razmišlja samo o tome kako da dođe do trofeja, ništa drugo ga ne zanima.
- Mi samo pokušavamo da se fokusiramo na sebe, da izađemo, da se borimo, da ostanemo zajedno kao tim i donesemo trofej kući - poručio je nemački plejmejker.
