"KADA POBEDITE SRBE, TAKO VELIKI TIM..." Lauri Markanen o novom čudu Finske na Evrobasketu

FINSKA nastavlja da piše bajku na Evropskom prvenstvu. Skandinavska selekcija će igrati u polufinalu, a nakon pobede nad Gruzijom (93:79) Lauri Markanen prisetio se meča sa Srbijom.

FOTO: Tanjug/AP/Sergei Grits

Ekipa koju sa klupe predvodio Lasi Tuovi je u osmini finala eliminsala "orlove", a košarkaš Jute je otkrio koliko je njemu i saigračima značio taj trijumf.

- Naravno da dobijete mnogo sampouzdanja kada pobedite tako veliki tim, potrebno je da uradite mnogo toga kao ekipa. Kada se okrenete sledećoj utakmici, to malo i zaboravite, zadržite samopouzdanje i završite posao - rekao je Markanen medijima posle meča.

Potom je prokomentarisao i duel sa Gruzijom.

- Igrali smo zajedno kao grupa, svi su nam bili potrebni. Srećni smo kada guramo jedni druge i očekujemo velike stvari od saigrača - zaključio je najnolji košarkaš Finske.

Podsetimo, Finska će u polufinalu Evrobasketa 2025 igrati protiv pobednika meča Nemačka - Slovenija.

