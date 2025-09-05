Košarka

FIBA ODLUČILA! Pešić sudi nokaut fazu Evrobasketa!

05. 09. 2025. u 18:25

Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, došlo je do nokaut faze, ali pre meča Srbija - Finska ljubitelje košarke iz naše zemlje obradovala je najnovija vest koju je objavila FIBA.

ФИБА ОДЛУЧИЛА! Пешић суди нокаут фазу Евробаскета!

FOTO: FIBA.Basketball

Pored reprezentacije Srbije, naša zemlja imaće još jednog predstavika u nokaut fazi Evropskog prvenstva u Rigi.

KLS arbitar Petar Pešić, prema odluci sudijske organizacije FIBA, našao se među 20 sudija koji će suditi završnicu Evrobasketa u Letoniji.

Selektor Španije Serđo Skariolo i košarkaški sudija Petar Pešić na meču Evrobasketa na Kipru između Španije i Gruzije / FOTO: Luigi Canu / imago sportfotodienst / Profimedia


Evropska krovna košarkaška organizacija nagradila je Pešića za odlično odsuđenu grupnu fazu takmičenja na Kipru, te se tako našao među najboljim arbitrima Starog kontinenta koji će deliti pravdu u nastavku prvenstva Evrope.

Iza Pešića je radno leto, s obzirom da je sudio finale U19 Svetskog prvenstva za žene, kao i Evropsko prvenstvo za juniore u Beogradu, a kruna uspešno obavljenog posla stigla je kroz delegiranje za nokaut fazu Evrobasketa u Rigi.

Košarkaški sudija Petar Pešić / FOTO: KLS


 


Podsećamo, Srbija je u prvom delu takmičenja imala još jednog predstavnika iz KLS, arbitra Sinišu Prpu, koji je sa Pešićem delio pravdu u C grupi šampionata Evrope na Kipru.

