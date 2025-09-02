PEŠIĆ PRED TURSKU: Ovo nije najvažnija utakmica na Evropskom prvenstvu
SRBIJA u sredu igra protiv Turske meč za prvo mestu u grupi A na Evropskom prvenstvu. Pred taj duel oglasio se selektor "orlova" Svetislav Pešić.
Trofejni stručnjak je istakao da ovo nije najvažnija utakmica na ovom takmičenju.
- Ovo nije najvažnija utakmica na prvenstvu, ali je utakmica sa dosad najjačim protivnikom, objektivno, sa ekipom koja je ovde pokazala kontinuitet, timsku igru, dobar pristup - rekao je Pešić u razgovoru sa srpskim novinarima posle treninga u Rigi.
Srbija i Turska do sada imaju maksimalne četiri pobede i sutra uveče od 20.15 sati u Rigi igraju utakmice posle koje će neko upisati prvi poraz na Evrobasketu 2025.
- To je za nas dodatni izazov da odigramo najbolje što možemo, da vidimo gde smo, test da vidimo dokle smo stigli, moramo da idemo utakmicu po utakmicu.
Govorio je i kako je uticala povreda Bogdana Bogdanovića na ekipu.
- Pravo da vam kažem, moramo da mislimo od utakmice, do utakmice. Desilo se, šta da radimo. Igrali smo neke utakmice i bez Bogdanovića, tražimo nova rešenja. Nema tu nekih velikih taktičkih promena, možda neki detalji u odbrani. Svaki igrač donosi nešto svoje, nešto novo i svi treba da se adaptiramo i pripremimo neka nova rešenja. Bogdanović je bio nama veoma važan u celom tom konceptu. To sada ne znači da tražimo neke izgovore i oprvdanja. Imamo neka druga rešenja i opcije. Pokušaćemo da sakrijemo neke nedostatke, a da u prvi plan stavimo naše prednosti.
Jedan od duela o kojima svi pričaju je Nikola Jokić - Alperen Šengun.
- Publika dolazi zbog tih individualnih okršaja pod znakovima navoda. To publika gleda, naravno i nama je važno kako se treba ophoditi prema vodećim igračima. Ipak, kvalitetne ekipe imaju dobru bazu, a ekipe koje pobeđuju moraju da imaju vodeće igrače. Da se zna ko kosi, a ko vodu nosi. To sve ekipe imaju.
Na pitanje kakva je situacija sa Vasilijem Micićem, Pešić je rekao:
- Vasa je i dalje u procesu uigravanja sa ekipom. Tražimo mi njega, on nas traži i sebe. Pomažemo mu da se što pre pridruži ekipi. Ima maksimalan pristup. Nadam se da će iz utakmice u utakmicu da bude sve bolji - poručio je Pešić i naglasio da će od toka utakmice zavisiti da li ćemo i koliko igrati sa dva centra.
Podsetimo, timovi koji se iz grupe A plasiraju u nokaut fazu ukrštaju sa selekcijama iz grupe B.
