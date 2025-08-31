LUKA DONČIĆ JE HIT! Preuzeo ulogu trenera pa odbrusio saigraču (VIDEO)

Slovenija je na Evropskom prvenstvu poražena od Poljske, a potom i Francuske. Luka Dončić je zbog jednog poteza postao hit na društvenim mrežama uprkos porazima.

FOTO: Printskrin/Iks/@LSH_lakeshow

Luka Dončić je imao 38 poena, ali to nije bilo dovoljno za pobedu nad Francuzima. Kao i obično, bio je glavni igrač tima, a posebnu pažnju je privukao u završnici meča.

Naime, Dončić je pre početka poslednje četvrtine okupio saigrače oko sebe i davao precizna uputstva kako da nastave igru. Želeći da sve bude potpuno jasno, pozajmio je i tablu od jednog od trenera i detaljno objasnio plan.

Nakon što mu je saigrač rekao da ne može da doda loptu onako kako je traženo, Dončić se okrenuo i pokazao da ipak može:

Luka takes the clipboard from his coaching staff as they huddle and starts coaching his teammates in the meantime 😭



Coach Doncic 😂 pic.twitter.com/q4eQ9nC8kn — LakeShow Highlights (@LSH_lakeshow) August 30, 2025

- Kako ne možeš? Okreneš se i dodaješ. Okreneš se...

Ova scena je vrlo brzo postala hit na društvenim mrežama, a i među navijačima Los Anđeles Lejkersa, koji pomno prate Lukine nastupe na Evrobasketu.

