Košarka

LUKA DONČIĆ JE HIT! Preuzeo ulogu trenera pa odbrusio saigraču (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

31. 08. 2025. u 13:20

Slovenija je na Evropskom prvenstvu poražena od Poljske, a potom i Francuske. Luka Dončić je zbog jednog poteza postao hit na društvenim mrežama uprkos porazima.

FOTO: Printskrin/Iks/@LSH_lakeshow

Luka Dončić je imao 38 poena, ali to nije bilo dovoljno za pobedu nad Francuzima. Kao i obično, bio je glavni igrač tima, a posebnu pažnju je privukao u završnici meča.

Naime, Dončić je pre početka poslednje četvrtine okupio saigrače oko sebe i davao precizna uputstva kako da nastave igru. Želeći da sve bude potpuno jasno, pozajmio je i tablu od jednog od trenera i detaljno objasnio plan.

Nakon što mu je saigrač rekao da ne može da doda loptu onako kako je traženo, Dončić se okrenuo i pokazao da ipak može:

- Kako ne možeš? Okreneš se i dodaješ. Okreneš se...

Ova scena je vrlo brzo postala hit na društvenim mrežama, a i među navijačima Los Anđeles Lejkersa, koji pomno prate Lukine nastupe na Evrobasketu.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

Politika
Tenis
Fudbal
