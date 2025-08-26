"TO SMO NAUČILI, BAR SAM JA TO NAUČIO!" Bogdan Bogdanović pred meč Srbija - Estonija na Evrobasketu

Košarkaši Srbije na otvaranju Evrobasketa igraju protiv Estonije, a kapiten "orlova" Bogdan Bogdanović izneo je očekivanja pred taj duel.

FOTO TANJUG/SAVA RADOVANOVIĆ/ bs

Nakon Pešićevog izlaganja, poručio je:

- Nemam šta da dodam. Srećan sam zbog naredne utakmice i uzbuđen zbog početka - rekao je tada Bogdanović.

Na pitanje da li je fokusiran na osvajanje titule više nego ranije?

- Videćemo na kraju. Fokusirani smo na narednu utakmicu. To smo naučili, bar sam ja to naučio. Fokusiran sam samo na sledeću utakmicu i o rezultatima ćemo pričati nakon turnira.

Da li su obeležili nekog igrača Estonije posebno?

- Kada se pripremamo, spremamo se za timsku košarku, stil koji i mi gajimo. Fokusirani smo samo na sebe, prva je utakmica, naravno, biće teško. Respekotvaćemo Estoniju koliko god možemo - rekao je Bogdan Bogdanović.

Srbija je glavni favorit, a da li joj je Turska najveći rival za prvo mesto?

- Da, svako može da bude prvi. Turnir je. Mi smo fokusirani samo na sledeću utakmicu, kada si na turniru uvek može da se kaže da je jedna utakmica bila važnija od druge, ali sada smo fokusirani na meč sa Estonijom - rekao je Bogdan.

O srpskim navijačima:

- Daćemo sto odsto i na ovom prvenstvu. Znači nam njihova podrška i nadam se da ćemo uspeti da ostvarimo najbolji mogući rezultat - poručio je Bogdanović za kraj.

