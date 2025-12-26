Crna Gora

MILO ŽIVI PUNIM PLUĆIMA Milan Knežević: Đukanović kupio unucima male džipove

Novosti online

26. 12. 2025. u 23:41

BIVŠI predsednik Crne Gore Milo Đukanović živi punim plućima, kaže predsednik DNP Milan Knežević.

V.K.

Knežević ga često sreće, kaže da je zapanjen onim što vidi.

- Unucima je kupio one male džipove. On trči iza njih i u jednom trenutku sam video da je čak i brži od džipa. Verujte, sad da potrčim 30 metara, posle svih ovih suđenja i svega ovoga, ispala bi mi oba kolena. Morao bih da završim na Banjici, ugradili bi mi oba metalna kolena. Čovek živi svoj život, uveče gleda Natašu Bekvalac, Aleksandru Prijović... On voli narodnjake, znate da je od davnina bio slab na Jami - kazao je Knežević.

Knežević je “U ringu” kritikovao crnogorske političare, koji svaki trenutak koriste da skoknu do Beograda.

- Ako prošetate Beogradom, posebno za vreme ovih božićnih praznika ili vikend dana, videćete da najveći zagovornici crnogorske nezavisnosti šetaju Knez Mihailovom, imaju svoje nekretnine, imaju svoje ljubavnike, ljubavnice, zaljubljuju se po stoti put... Uživaju u Beogradu, gledaju Crvenu zvezdu i Partizan, a kad ih uhvate kamere, onda bace neku kesu kikirikija na glavu, da ne bi morali da se pravdaju po Podgorici što su bili u Areni, da gledaju Crvenu zvezdu ili Partizan - priča Knežević.

(Alo!)

Tagovi
