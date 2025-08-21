NEOČEKIVAN POTEZ ORGANIZATORA! Košarka na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu igra se pre zvaničnog otvaranja
Košarkaški turnir na Olimpijskim igrama 2028. godine u Los Anđelesu počeće dva dana pre ceremonije svečanog otvaranja Igara, saopšteno je iz Međunarodne košarkaške federacije (FIBA).
U saopštenju se navodi da će prvi meč na košarkaškom turniru na OI u Los Anđelesu biti odigran 12. jula, dok je svečano otvaranje zakazano za dva dana kasnije.
"Ovo prilagođavanje omogućiće da se četvrtfinalni mečevi na OI odigraju u dva dana. Takođe, biće obezbeđeno da nijedan meč neće početi pre 12 časova po lokalnom vremenu. Na taj način biće poboljšani uslovi za igrače, ekipe, navijače i emitere", navodi se u saopštenju FIBA, preneo je AP.
Utakmice za bronzanu medalju u konkurenciji košarkaša i košarkašica biće odigrane 28. i 29. jula, a mečevi za zlato 29. i 30. jula.
Američki mediji podsećaju da će takmičenja u pojedinim sportovima na OI u Los Anđelesu, kao što su hokej na travi, vaterpolo, rukomet, kriket i fudbal, početi pre ceremonije svečanog otvaranja Igara.
OI u Los Anđelesu će biti održane od 14. do 30. jula 2028.
BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju
SRBI U CENTRU PAŽNjE: Jović i Nikolić protiv budućnosti odbrane naše reprezentacije
JEDAN od zanimljivjih dvomeča plej-of faze kvalifikacija za Ligu konferencija odigraće Anderleht i AEK iz Atine, a prvi susret biće odigran večeras na "Loto parku" od 20 časova.
21. 08. 2025. u 07:15
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Izuzimajući tu jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, ali danas - i Albance u Makedoniji.
21. 08. 2025. u 12:40
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)