Košarka

NEOČEKIVAN POTEZ ORGANIZATORA! Košarka na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu igra se pre zvaničnog otvaranja

Марко Паунић
Marko Paunić

21. 08. 2025. u 11:06

Košarkaški turnir na Olimpijskim igrama 2028. godine u Los Anđelesu počeće dva dana pre ceremonije svečanog otvaranja Igara, saopšteno je iz Međunarodne košarkaške federacije (FIBA).

НЕОЧЕКИВАН ПОТЕЗ ОРГАНИЗАТОРА! Кошарка на Олимпијским играма у Лос Анђелесу игра се пре званичног отварања

FOTO: Profimedia

U saopštenju se navodi da će prvi meč na košarkaškom turniru na OI u Los Anđelesu biti odigran 12. jula, dok je svečano otvaranje zakazano za dva dana kasnije.

"Ovo prilagođavanje omogućiće da se četvrtfinalni mečevi na OI odigraju u dva dana. Takođe, biće obezbeđeno da nijedan meč neće početi pre 12 časova po lokalnom vremenu. Na taj način biće poboljšani uslovi za igrače, ekipe, navijače i emitere", navodi se u saopštenju FIBA, preneo je AP.

Utakmice za bronzanu medalju u konkurenciji košarkaša i košarkašica biće odigrane 28. i 29. jula, a mečevi za zlato 29. i 30. jula.

Američki mediji podsećaju da će takmičenja u pojedinim sportovima na OI u Los Anđelesu, kao što su hokej na travi, vaterpolo, rukomet, kriket i fudbal, početi pre ceremonije svečanog otvaranja Igara.

OI u Los Anđelesu će biti održane od 14. do 30. jula 2028.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! LJuti, da nema kud

ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud