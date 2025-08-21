NEOČEKIVAN POTEZ ORGANIZATORA! Košarka na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu igra se pre zvaničnog otvaranja

Košarkaški turnir na Olimpijskim igrama 2028. godine u Los Anđelesu počeće dva dana pre ceremonije svečanog otvaranja Igara, saopšteno je iz Međunarodne košarkaške federacije (FIBA).

FOTO: Profimedia

U saopštenju se navodi da će prvi meč na košarkaškom turniru na OI u Los Anđelesu biti odigran 12. jula, dok je svečano otvaranje zakazano za dva dana kasnije.

"Ovo prilagođavanje omogućiće da se četvrtfinalni mečevi na OI odigraju u dva dana. Takođe, biće obezbeđeno da nijedan meč neće početi pre 12 časova po lokalnom vremenu. Na taj način biće poboljšani uslovi za igrače, ekipe, navijače i emitere", navodi se u saopštenju FIBA, preneo je AP.

Utakmice za bronzanu medalju u konkurenciji košarkaša i košarkašica biće odigrane 28. i 29. jula, a mečevi za zlato 29. i 30. jula.

Američki mediji podsećaju da će takmičenja u pojedinim sportovima na OI u Los Anđelesu, kao što su hokej na travi, vaterpolo, rukomet, kriket i fudbal, početi pre ceremonije svečanog otvaranja Igara.

OI u Los Anđelesu će biti održane od 14. do 30. jula 2028.

