STARTOVALI RENOVIRANI „BELI“: Pripreme košarkaša Sloge iz Kraljeva za novu sezonu

Sa novim trenerom Blagojem Ivićem i renoviranim igračkim kadrom, KK Sloga iz Kraljeva započela je pripreme za novu sezonu u KLS.

G.Šljivić (arhiva)

Iz prošlogodišnjeg sastava tu su povređeni Stevan Karapandžić kao i Nikola Pavić, potom povratnik Bogdan Savić, novajlije Kajrel Luc (SAD), Lazar Tasić, Matija Milošević, Ognjen Stojanović i Vuk Vasić i mlade snage Ognjen Kaličanin, Aleksa Simović, Vuk Dimitrijević, Filip Vučković, Mirko Vučković, Vojin Šobotović i Nikola Cvetanovski.

- Naravno da to nije završen posao, tražimo centra i igrača na spoljnim pozocijama. Podmladili smo i osvežili tim uz veliko poverenje u trenera Blagoja Ivića koji je takođe došao ovog leta – kaže Saša Čubrilo, predsednik Sloge.

Prvu kontrolnu utakmicu „beli“ će tradicionalno odigrati 27. avgusta protiv lokalnog rivala Poleta iz Ratine, a zatim sledi meč protiv Čačka 94 tri dana kasnije.