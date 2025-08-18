STARTOVALI RENOVIRANI „BELI“: Pripreme košarkaša Sloge iz Kraljeva za novu sezonu
Sa novim trenerom Blagojem Ivićem i renoviranim igračkim kadrom, KK Sloga iz Kraljeva započela je pripreme za novu sezonu u KLS.
Iz prošlogodišnjeg sastava tu su povređeni Stevan Karapandžić kao i Nikola Pavić, potom povratnik Bogdan Savić, novajlije Kajrel Luc (SAD), Lazar Tasić, Matija Milošević, Ognjen Stojanović i Vuk Vasić i mlade snage Ognjen Kaličanin, Aleksa Simović, Vuk Dimitrijević, Filip Vučković, Mirko Vučković, Vojin Šobotović i Nikola Cvetanovski.
- Naravno da to nije završen posao, tražimo centra i igrača na spoljnim pozocijama. Podmladili smo i osvežili tim uz veliko poverenje u trenera Blagoja Ivića koji je takođe došao ovog leta – kaže Saša Čubrilo, predsednik Sloge.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Prvu kontrolnu utakmicu „beli“ će tradicionalno odigrati 27. avgusta protiv lokalnog rivala Poleta iz Ratine, a zatim sledi meč protiv Čačka 94 tri dana kasnije.
"NIJE MI TEŠKO PALO ŠTO ME JE ZVEZDA PRODALA": Crveno-beli oborili Milana Đuricu za 42000 dinara! (VIDEO)
"KLADIONIČARSKE PRIČE" Milana Đurice su video-projekat kompanije Novosti namenjen svim ljubiteljima sportskog klađenja koji mogu da uživaju u zanimljivim pričama najpoznatijeg srpskog tipstera i njegovih gostiju.
18. 08. 2025. u 07:45
SVET TENISA GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo saopštio Ju-Es open!
Najnovije vesti iz tenisa su - spektakularne.
18. 08. 2025. u 12:13
RAZVOD ANI TEŠKO PAO: Jedna fotografija je dokaz koliko PATI
NEKADAŠNjA teniserka Ana Ivanović, uhvaćena je na plaži u opuštenom izdanju, ali ono što je svima zapalo za oko jeste izbor knjige koju je držala u rukama.
18. 08. 2025. u 07:20
Komentari (0)