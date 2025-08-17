"TU MOŽEMO NAJVIŠE DA NAPREDUJEMO": Nikola Jović imao šta da kaže nakon meča Srbija - Nemačka

Košarkaši Srbije savladali su Nemačku u Minhenu rezultatom 91:81, a Nikola Jović izneo je svoje utiske nakno meča.

FOTO: Begum Unal/KSS

- Jako bitna utakmica da vidimo gde smo, odigrali smo solidnu utakmicu. Nemci igraju sjajnu košarku poslednje dve godine, uvek su tu negde blizu nas što se tiče kvaliteta. Ovu smo utakmicu pobedili i pokazali da smo trenutno bolji, ali još bitnije je što imamo još dosta prostora za napredak, rekao je košarkaš Majamija.

Nemačka se približila na minus dva u poslednjem kvartalu, ali je Srbija na krilima upravo Jovića i Avramovića, uspela da održi prednost.

- Dopustili smo da se vrate brzo, mislim da je to deo gde možemo najviše da napredujemo. Ali, imamo vrhunske veterane koji znaju da smire sitaciju, hvala im što su nam pomogli da vratimo prednost.

Jović je utakmicu završio sa 22 poena, uz šut za tri poena 4/7.

- Igrao sam uz pomoć saigrača, nisam ništa forsirao. Igrala se lepa košarka celu utakmicu. Ja sam bio taj koji ostajao sam i trčao u tranziciji. Dosta lakih poena, zaključio je Nikola Jović.

Srbija naredni meč igra u Beogradskoj areni protiv Slovenije, 21. avgusta.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?