ŠOK U KOLORADU! Nikola Jokić odbio Denver

NISU se u Nagetsima ovome nadali!

FOTO: Tanjug/AP

Najbolji košarkaš na planeti Nikola Jokić neće potpisati novi ugovor sa Denverom, bar ne ovog leta. Reprezentativac Srbije imao je mogućnost da sa Nagetsima potpiše novi supermaksimalni ugovor na tri godine vredan 212 miliona dolara, ali odlučio je da to ne uradi, prenosi dobro obavešteni "Denver post".

Jokić je potpisao supermaksimalni ugovor koji mu važi do kraja sezone 2026/27, uz igračku opciju prema kojoj može da ga produži do kraja naredne sezone 2027/28. Trenutno će naredne sezone zaraditi 55.225.000 dolara, što bi mogao da podigne na čak 70.000.000 ukoliko sada stavi paraf na trogodišnju saradnju, ali on to neće uraditi.

Razlog je više nego jasan. Nikoli se ne žuri, jer ima opciju da zaradi dodatnih 80 miliona dolara ukoliko sačeka naredno leto.

Naime, postoji opcija da Nikola narednog leta potpiše novi supermaksimalni ugovor, koji je znatno unosniji od ovog koji trenutno ima na stolu. Ugovor bi trajao četiri godine, a Jokić bi za to vreme zaradio 293.4 miliona dolara, a u poslednjoj godini ugovora imao bi godišnju platu oko 81 milion evra.

Denver je spreman da učini sve kako bi zadržao igrača koji je u poslednjih pet godina tri puta proglašen za MVP regularnog dela sezone, dok je u šampionskoj sezoni Denvera bio MVP finalne serije.