ABA LIGA JE PREVAZIĐENA: Nebojša Čović opisao stanje u srpskoj košarci:

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije (KŠ) Nebojša Čović izjavio je danas da je regionalna ABA liga prevaziđena i da bi trebalo ojačati Ligu Srbije.

FOTO: M. Vukadinović

"Što se tiče ABA lige, ja sam jedan od ljudi koji je radio na tom projektu. Tada nam je ona zaista bila potrebna kako bismo ojačali naše klubove - i u tome smo uspeli. Međutim, ovakva ABA liga nigde ne vodi. Uz poštovanje nekim klubovima u ABA ligi je došlo do pada kvaliteta", rekao je Čović gostujući na televiziji K1.

"Potrebno je ojačati domaću ligu. Mi imamo kvalitetne klubove koji mogu da naprave konkurentno takmičenje. Mislim da je u ovom trenutku ABA liga prevaziđena. U ABA ligi je došlo do pada kvaliteta, a to našim klubovima pravi dodatne troškove, bez konkretne koristi. Potrebna je dubinska analiza njenog daljeg postojanja i svrhe", dodao je Čović.

ABA liga je prevaziđena, ali je odluka na našim klubovima da li će da je igraju, naveo je predsednik KŠ.

"Putovati po Srbiji i imati u našoj zemlji neku ligu, da li se ona zvala profesionalna ili super liga sa 12 klubova, mnogo je manji trošak, jednostavnije je i daje vam se mogućnost da odmorite igrače za veoma tešku Evroligu. Biće deset nedelja u kojima imate duplo kolo. Evroliga neće davati saglasnost za učešće naših igrača za FIBA prozore koje su u novembru, februaru. Treba dati strateški pristup koji će dati razvoj naše košarke u narednim godinama", izjavio je Čović.

On je podsetio da je 1. oktobra prošle godine postao predsednik KSS.

"Zatekli smo ozbiljne finansijske probleme. Imali smo iznenadni gubitak kapitala, ali smo to postepeno sanirali i doveli u red. Danas funkcionišemo tako da sve svoje obaveze plaćamo na vreme. Pokrivamo sve, ali smatram da su i Savez i srpska košarka zreli za jednu ozbiljnu reorganizaciju", istakao je Čović.

Predsednik KSS je izjavio da je najveći izazov nedostatak sistematskog rada sa mladim igračima.

"Imamo sjajne generacije, ali pitanje je ko dolazi posle njih. Moramo da stvorimo uslove da ih naslede pođednako talentovani i dobro obučeni mladi igrači", rekao je Čović.

On se osvrnuo i na status domaće lige u odnosu na regionalnu ABA ligu i evropska takmičenja.

"Domaća liga je važnija, jer donosi trofej prvaka države, ali je takođe važno i osvojiti ABA ligu. Problem je u tome što smo došli u situaciju da, osim tog trofeja, domaća liga ne vodi nigde u Evropu. Nažalost, isto važi i za ABA ligu", naveo je predsednik KŠ.

Čović je istakao da su napravljeni određeni pomaci kroz saradnju sa FIBA-om.

"Kroz rad sa FIBA-om omogućili smo da iz domaće lige možete da odete u FIBA Ligu šampiona i FIBA Kup, ali naravno uz uslov da prođete određene kvalifikacije. To je korak napred, ali nam je potrebna ozbiljnija reorganizacija celog sistema takmičenja", rekao je predsednik KSS.

Čović je rekao da Srbija i dalje strastveno voli košarku.

"Tempo je takav da ima mnogo da se igra, što može da dovede do zasićenja, ali Srbija voli košarku. Ulazimo u godine igre, naročito ako se vezujemo za EXPO 2027, čija je glavna poruka - igra. A kada u Srbiji govorimo o igrama, to su vaterpolo i košarka - to su naši najveći sportski brendovi", istakao je Čović.

On je naglasio da ti sportovi moraju da dobiju odgovarajući tretman.

"Moramo da imamo najbolji mogući odnos prema tim sportovima koji nas izuzetno dobro predstavljaju u svetu. Naš zadatak je da ih podržimo, i to ne samo deklarativno, već i konkretno", dodao je predsednik KSS.

Čović je ponovio da KSS ima podršku države.

"Država je pomogla i ženskim košarkaškim klubovima koji su bili devastirani. Klubovima prve ženske lige dodeljeno je po 100.000 evra u dve rate, dok su klubovi druge ženske lige dobili po 25 hiljada evra, takođe u dve tranše. Radimo na tome da se pomogne i ostalim muškim ligama, kako bismo na taj način dodatno poboljšali i njihovu situaciju", poručio je Čović i naglasio da je cilj da ceo košarkaški sistem bude stabilan, održiv i ravnomerno razvijen.

On je podsetio da će Evroliga naredne sezone imati 20 klubova.

"Imaćemo 38 kola, plus plej-of i Fajnal for Evrolige. Ako ABA liga takođe ode na 20 klubova, to je dodatnih 38 kola. To je ogroman broj utakmica. Moje lično mišljenje je da je to pogrešan pristup. Morate da platite pozivnicu za Evroligu. Ta pozivnica je prošle sezone koštala 900.000 evra. Od toga, 700.000 evra se plaća unapred, dok dodatnih 200.000 evra ide na pokrivanje troškova sudija i drugih operativnih troškova", rekao je Čović.

"Deseto mesto u Evroligi donosi 600.000 evra. Da su Zvezda ili Partizan bili bolje plasirani, zarada bi bila veća, ali ni tada se ne bi moglo govoriti o ozbiljnoj održivosti", dodao je predsednik KSS.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu