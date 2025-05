"AKO SI AGRESIVAN, VEŽU TE!" Labović otvoreno o periodu provedenom u ludnici (VIDEO)

Iznenadna smrt Dragana Labovića, nekadašnjeg košarkaša Srbije i FMP zatekla je košarkašku javnost, a na internetu se vrte njegove reči.

FOTO: Printskrin/Jutjub/Jao Mile Podcast

On je pre dva meseca bio gost podkasta "Jao Mile", gde je govorio o vremenu provedenom u duševnoj bolnici "Laza Lazarević".

Otvoreno je govorio o tom periodu.

- Znaš kako, imaš prvo prijemno odeljenje - počeo je Labović, a zatim krenuo da se smeje: - Kako izgleda? Izgleda super, imaš traku za trčanje, benč... Naručuješ hranu.

I dok su se Mile Ilić, voditelj emisije, kao i kamermani iza, zajedno sa Labovićem smejali, sada već pokojni košarkaš je krenuo da opisuje te teške dane.

- Ima prvo prijemno odeljenje. Ako si agresivan, odmah te vežu. Mene su vezivali. Ako si agresivan, vežu te do ujutru, ako nisi, odvežu te posle sat vremena. Onda odlučuju u koje odeljenje ideš. Ja sam bio u F, mislim da je to najgore. Nas desetorica u sobi, mogu svaki dan da dolaze posete. Ja sam tu bio 30 dana po zakonu. Oporavak je trajao do pre godinu dana. Izbegavao sam društva, tako sam se osećao. Izbegavao sam događaje, rođendane, proslave. Bio sam tužan. Malo se promenilo. Tu smo, nećemo više tužne priče. Posle svega je najbitnije da je normalno, više mi ništa mi ne treba.