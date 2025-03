POSTAO PARTIZANOVA NOĆNA MORA: Iskusni stručnjak ponovo srušio crno-bele

Košarkaši Partizana doživeli su jedan od najtežih poraza u prebogatoj istoriji pošto je Anadolu Efes deklasirao crno-bele u beogradskoj Areni sa ubedljivih 97:65.

Italijanski strateg Luka Banki je tako uspeo da ostvari veliki podvig i drugi put u istoj sezoni savlada Partizan u Areni, pošto je u prvom delu sezone to učinio kao trener Virtusa iz Bolonje.

- Nema tajni, samo biti ovde sa dobrim igračima, koji imaju kapacitet da izađu na kraj sa specifičnom atmosferom, jer publika ovde čini sve posebnim. Ovo je jedan od trenutaka u karijeri kada zaista uživate u svom poslu i mislim da je to tako za sve - igrače, trenere, upravu, navijače - sve. Nema tajnih sastojaka. A to što sam dva puta pobedio Partizan u hali, to je zato što nema mnogo trenera koji dobiju takvu šansu tako što promene klubove - rekao je Banki.

- Osećaj je da smo se pripremili i imali dobar pristup utakmici. Mentalno smo imali kontinuitet koji nam je falio u prethodnoj utakmici i držali smo to 40 minuta. Partizan je probao sa svom energijom da se vrati, ali smo uvek imali odgovor. Probali su fizički da nas kontrolišu, ali smo mi uspeli dobrom odbranom i zajedničkom željom da im oborimo procente šuta. Vrlo obećavajuća partija za koju se nadam da će nam pomoći da izgradimo mentalitet, jer se sezona nastavlja i nemamo vremena da se opustimo. Utakmice samo idu i svaka može da utiče na raspoloženje, nadam se da će igrači uzeti ovu utakmicu da veruju u sebe - rekao je Banki.

