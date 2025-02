UOČI BORBE ZA "ŽUĆKOVU LEVICU": KSS se oglasio pred finale Kupa i neće se svima svideti

PREDSEDNIK Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović (KSS) rekao je na vanrednoj konferenciji za medije da su izjave trenera Partizana Željka Obradovića "lak rečnik manipulacije i pravljenje alibija".

FOTO: M. Vukadinović

Prvi čovek naše košarke se oglasio pred finale Kupa Radivoja Koraća u kom će snage odmeriti Crvena zvezda i Partizan.

- Možda je neuobičajeno da se drži konferencija za medije na dan finala, ali moramo da presečemo sa pravljenjem tenzija i okrivljivanjem drugih, kao i pravljenjem alibija za sopstvene neuspehe. Sve je kod trenera Partizana bio lak rečnik manipulacije. Na nama je kao čelnicima KSS da zaštitimo mukotrpan rad, koji je na novom rukovodstvu. Pored mene je potpredsednik Saveza Darko Jovičić, zadužen za takmičenje, komesar takmičenja Bojan Popović i Milorad Milojković, predsednik sudijske komisije. Nećemo nikome da guramo odgovornost, svi radimo zajedno - rekao je Čović na početku konferencije za medije i dodao:

- Kratka geneza, još 28. januara su dati principi žrebanja, to nije ništa neuobičajeno, to se radi godinama unazad u Nišu. Ništa neuobičajeno da bi sada bilo prozivanje svega na ovaj ili onaj način, 29. janaura, to je bila sreda, od 12 časova je izvršeno žrebanje parova za Kup Radivoja Koraća. Ono što moram da naglasim jeste da smo mi nasledili model organizacije Kupa od prethodnih rukovodstava. To ne traje godinu dana. Mnogi prave alibi za eventualne sopstvene neuspehe, to dok se mi bavimo ovim poslom, nećemo da radimo, dosta je trovanja javnosti.

Nebojša Čović/Foto: Tanjug/Rade Prelić

Svestan je da je večiti derbi utakmica visokog rizika.

- Mi večeras ulazimo u visokorizičnu finalnu utakmicu Kupa Radivoja Koraća. Ona nije ni više ni manje rizična od ranijih. Bilo je očekivati da iskusni ljudi budu umirujući, a ne da prave dodatni pritisak. Ovo je pritisak na sudije. Već odmah je rečeno da su nekompetentne sudije.

Objasnio je Čović kako je doneta odluka o žrebanju sudija.

- Potvrđena je satnica posle konsultacija sa MUP-om i TV Arena sport, posle smo imali žrebanje sudija za četvrtfinale i polufinale gde su bili predstavnici klubova. Imali smo tri grupe, prva su sudije iz Evrolige, drugu su činile sudije ABA lige i još jednu sudije koje sude KLS i tako su kombinovane sudije. Zašto žrebanje, zato što je prošle i pretprošle godine bilo da je delegiranjem namešten ovaj ili onaj sudija. Sad ne valja ni žreb. Mislim da je sinhronizovana akcija, ne mogu da cenim kakvo je bilo suđenje, nije na meni. Ko je pobedio ili nije, pobedio je zasluženo na ovom Kupu - istakao je predsednik KSS.

Finale Kupa Radivoja Koraća između Crvene zvezde i Partizana počinje večeras u 20 i 45 u niškoj dvorani "Čair".

