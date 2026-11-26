Centar Olimpije iz Milana Mozes Rajt najkorisniji je igrač (MVP) 14. kola Evrolige, saopšteno je u četvrtak na sajtu takmičenja.

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Naturalizovano Makedonac je u pobedi Olimpije protiv Asvela rezultatom 95:91 za 31 minut proveden na terenu zabeležio je 29 poena i osam skokova, uz šut iz igre 13/18.

Imao je indeks korisnosti 35 i tako je drugi put uzastopno dobio priznanje nakon što je prethodno bio proglašen za najboljeg igrača 13. kola Evrolige.

Košarkaš Olimpijakosa Kori Džozef imao je indeks 31 u pobedi nad Hapoelom (104:79). Ševon Šilds iz Fenerbahčea i Loni Voker iz Bešiktaša ostvarili su po 28 indeksnih poena.