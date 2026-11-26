Trenutno ima ogromne uspehe sa klubom.

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Proslavljeni bivši košarkaš i donedavno trener Crvene zvezde, Saša Obradović, beleži blistave rezultate na klupi Hapoela iz Jerusalima.

Legendarni reprezentativac naše države je tokom gostovanja u jednom podkastu, pričao o mogućnosti da u narednim godinama preuzme selekciju Srbije.

Podsetimo, Dušan Alimpijević radi odličan posao sa "orlovima", pa njegov stariji kolega ne bi da ulazi u eksperimentisanje sa selektorskom strukom.

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- Mislim da to trenutno nije u mom fokusu. Srbija ima dobrog, sjajnog trenera i verujem da će imati mnogo uspeha u budućnosti. Ako se to jednog dana dogodi, dogodiće se. Moj glavni cilj je da uvek postavljam kratkoročne ciljeve i fokusiram se na ono što mogu odmah da rešim. Sada je to sutrašnji trening i trudim se da ga odradimo na najbolji mogući način. Šta god da dođe posle toga, doći će. Naravno, moj odgovor nije ni da ni ne - rekao je Obradović u podkastu Euro Insiders.

Hapoel Jerusalim je učesnik Evrokupa, međutim Izraelci žele da se u što kraćem roku oprobaju i u Evroligi, gde su već gradski rivali iz Tel Aviva, njihov imenjak Hapoel i Makabi.

Inače, jedini poraz od početka sezone, Obradovićev tim doživeo je u nacionalnom kupu. S druge strane, na međunarodnoj sceni briljira sa maksimalnih osam pobeda u Evrokupu, dok u prvenstvu Izraela ima stopostotan učinak sa sedam trijumfa.

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