Trener Barselone napravio zbrku: Komšije ostale bez selektora, pa imenovale vršioca dužnosti!
Poznato ko će voditi Slovence u nastavku kvalifikacija za Mundobasket.
Košarkaški savez Slovenije (KZS) saopštio je večeras da je Domen Zevnik imenovan za vršioca dužnosti selektora reprezentacije Slovenije.
"Aleksandar Sekulić, koji je selektor muške reprezentacije, obavestio je rukovodstvo Saveza, još pre dolaska u Sloveniju, da mu njegov klub Barselona više neće dozvoliti da deluje u dvostrukoj ulozi, kao trener kluba i selektor reprezentacije", saopštio je KZS.
U saopštenju se navodi da je KZS da je Zevnik imenovan za vršioca selektora Slovenije do kraja kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine.
On će debitovati u petak od 20 časova u utakmici protiv Finske u Celju. Tri dana kasnije Slovenija će igrati na gostujućem terenu protiv Mađarske.
Zevnik je trener košarkaša Krke iz Novog Mesta, koja se takmiči u ABA ligi.
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