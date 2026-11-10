Hrvat hvalio Partizan pred okršaj u Areni: "Ove sezone imaju dosta..."

Strateg Baskonije izneo je utiske pred utakmicu sa Partizanom.

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Trener Baskonije Velimir Perasović smatra da će njegovi košarkaši morati da odgovore na fizičku snagu Partizana ukoliko žele da izbegnu probleme u Beogradu, gde ih očekuje duel 11. kola Evrolige (sreda, 20.45).

Španski tim u prestonicu Srbije stiže sa jasnom svešću o tome šta ga čeka. Perasović je posebno istakao promene u sastavu crno-belih, koji ove sezone, prema njegovoj proceni, raspolažu drugačijim tipom igrača nego prethodnih godina.

- Radi se o ekipi koja ima veliki fizički potencijal. Mislim da i oni imaju nekolicinu povređenih igrača i da su aktivni na tržištu. Poseduju sjajnog igrača kakav je Karlik Džons i oko njega se sve vrti. Međutim, ove sezone imaju dosta igrača sa defanzivnijim profilom u odnosu na ranije godine. Fizički su mnogo jači i moramo da pronađemo način kako da odgovorimo na to - poručio je Perasović u najavi meča.

Poseban izazov za Baskoniju biće kontrola skoka, naročito u napadu, pošto hrvatski stručnjak smatra da bi upravo tu njegov tim mogao da bude u najvećim problemima. Objasnio je i kako niže petorke dodatno otežavaju posao njegovim igračima u odbrani.

- Važno je da iskontrolišemo njihov ofanzivni skok i fizičku dominaciju. Kada igramo sa niskom petorkom, onda nemamo drugu mogućnost osim da preuzimamo u odbrani. Tada nastaje veliki problem u reketu, što nam se dogodilo protiv Leide i što imamo na skoro svakoj utakmici. Sada smo sa Kurucom malo viši i možemo bolje da se nosimo sa tim - zaključio je trener Baskonije.

Crno-beli u duel u Beogradskoj areni ulaze kao veliki favoriti i kvota na pobedu domaćina iznosi oko 1.25. Partizan je uoči desetog kola na 11. mestu sa po pet trijumfa i poraza, dok je Baskonija zakucana na poslednje mesto sa samo jednom pobedom.

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