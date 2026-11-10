Hrvat hvalio Partizan pred okršaj u Areni: "Ove sezone imaju dosta..."
Strateg Baskonije izneo je utiske pred utakmicu sa Partizanom.
Trener Baskonije Velimir Perasović smatra da će njegovi košarkaši morati da odgovore na fizičku snagu Partizana ukoliko žele da izbegnu probleme u Beogradu, gde ih očekuje duel 11. kola Evrolige (sreda, 20.45).
Španski tim u prestonicu Srbije stiže sa jasnom svešću o tome šta ga čeka. Perasović je posebno istakao promene u sastavu crno-belih, koji ove sezone, prema njegovoj proceni, raspolažu drugačijim tipom igrača nego prethodnih godina.
- Radi se o ekipi koja ima veliki fizički potencijal. Mislim da i oni imaju nekolicinu povređenih igrača i da su aktivni na tržištu. Poseduju sjajnog igrača kakav je Karlik Džons i oko njega se sve vrti. Međutim, ove sezone imaju dosta igrača sa defanzivnijim profilom u odnosu na ranije godine. Fizički su mnogo jači i moramo da pronađemo način kako da odgovorimo na to - poručio je Perasović u najavi meča.
Poseban izazov za Baskoniju biće kontrola skoka, naročito u napadu, pošto hrvatski stručnjak smatra da bi upravo tu njegov tim mogao da bude u najvećim problemima. Objasnio je i kako niže petorke dodatno otežavaju posao njegovim igračima u odbrani.
- Važno je da iskontrolišemo njihov ofanzivni skok i fizičku dominaciju. Kada igramo sa niskom petorkom, onda nemamo drugu mogućnost osim da preuzimamo u odbrani. Tada nastaje veliki problem u reketu, što nam se dogodilo protiv Leide i što imamo na skoro svakoj utakmici. Sada smo sa Kurucom malo viši i možemo bolje da se nosimo sa tim - zaključio je trener Baskonije.
Crno-beli u duel u Beogradskoj areni ulaze kao veliki favoriti i kvota na pobedu domaćina iznosi oko 1.25. Partizan je uoči desetog kola na 11. mestu sa po pet trijumfa i poraza, dok je Baskonija zakucana na poslednje mesto sa samo jednom pobedom.
Preporučujemo
Ma, hajde molim vas! Nikola Jokić je poludeo zbog ovog pitanja
10. 11. 2026. u 11:22
Dvojac opet trenira, ali važan igrač Partizana propušta Baskoniju
10. 11. 2026. u 11:05
Kakav obrt! Najnoviji detalji ubistva hrvatskog sporiste su neverovatni
10. 11. 2026. u 10:59
Zvezda prozvala Partizan čuvenim Bajaginim stihovima (VIDEO)
10. 11. 2026. u 10:53
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Htela ga Mađarska, sad će igrati za Srbiju: Ko je novi štoper kog je Paunović pozvao?
Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović odlučio je da ukaže poverenje novom igraču. Na spisku za predstojeće utakmice protiv Nemačke i Grčke u Ligi nacija našao se Miljan Krpić, defanzivac mađarskog Đera, koji je naknadno dobio poziv nakon što je Strahinja Pavlović otpao zbog povrede.
09. 11. 2026. u 12:14
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Plenković: "Pogledajte snimak, Periš je ubijen!"
DELOVE snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.
10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18
Komentari (0)