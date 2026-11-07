Rijera pred Vojvodinu: Pritisak nije na onome ko je prvi, već na onima koji ga prate

CRVENA zvezda takmičenje u Superligi Srbije nastavlja utakmicom protiv Vojvodine. Pred ovaj meč oglasio se trener crveno-belih Albert Rijera.

FOTO: FK Crvena zvezda

Španski stručnjak se najpre osvrnuo na zdravstveni bilten i fizičko stanje ekipe.

- Za sutrašnju utakmicu nećemo moći da računamo na Ristića, koji je nakon meča sa Mačvom osetio mali problem sa zadnjom ložom. Bamba takođe neće biti u timu, povredu je zadobio na prethodnoj utakmici protiv Kopenhagena, takođe je u pitanju zadnja loža. Neću moći da računam ni na Timija Elšnika i u njegovom slučaju je u pitanju zadnja loža. Još uvek ne znamo koliko je povreda ozbiljna, ali sigurno neće biti na raspolaganju za sutrašnju utakmicu. Imamo tri povređena igrača, a razlog je po mom mišljenju, veoma jednostavan. Mi smo ekipa koja se takmiči na tri fronta. Igramo kup, igramo na veštačkim terenima ili na terenima koji nisu u najboljem stanju, a utakmice igramo na svaka tri ili četiri dana. To je glavni razlog i ne vidim neki drugi. Što se fizičke spreme tiče, zaista sam veoma, veoma zadovoljan načinom na koji ekipa radi. U poslednje vreme imamo najbolje fizičke pokazatelje od kada sam ovde. Brojke su zaista odlične. Navešću jedan primer. Nije sve u godinama, jer je Krunić na poslednjoj utakmici sa 33 godine, ostvario više od 1000 metara trčanja visokim intenzitetom. To je fantastično. To su brojke na nivou Premijer lige. Dakle, fizički smo veoma dobri, imamo dobru ekipu i veoma smo zadovoljni njenim stanjem. Međutim, igranje na svaka tri dana nosi određeni rizik i to je situacija u kojoj se nalazimo. Nema razloga za uzbunu. Moramo da prihvatimo situaciju i da pokušamo da što više zaštitimo igrače. To je jedan od razloga zbog kojih ponekad pravim izmene i rotiram ekipu. Sa igračima sam 24 sata dnevno i znam kada je nekome potreban odmor, kada neko treba da počne utakmicu sa klupe, umesto da bude u startnoj postavi - rekao je Rijera.

Zatim se dotakao Vojvodine, koja je trenutno na tabeli Superlige.

- Ne mislim da postoji bolja ekipa od nas, ali kao što uvek govorim, to morate da pokažete na terenu. Pokušaćemo da to ponovo pokažemo sutra. Ne znam šta će se dogoditi, ali mogu da kažem da radimo uobičajene stvari. Radimo ono što je naš zadatak, kako u odbrani, tako i sa loptom. Mogu da kažem da smo ponekad sami sebi najveći protivnici, jer ne radimo stvari koje bi trebalo da radimo. Ipak, prilično sam siguran da smo najbolji tim u zemlji. To ne govorim samo zato što ja tako mislim, tabela to pokazuje. Brojke su tu. Što se tiče sutrašnje utakmice, pritisak je uvek na onome ko je iza. Mi nemamo šta da izgubimo, a mnogo toga možemo da dobijemo. Ako pobedimo, imaćemo plus 11, a ako ne pobedimo, i dalje ćemo biti na prvom mestu. Zato je pritisak uvek na ekipama koje su iza nas. Mi gledamo nas, radimo svoj posao i nemamo nikoga ispred na tabeli. Naš zadatak je da pokušamo da pobedimo u sledećoj utakmici. Pritisak nije na onome ko je prvi, već na onima koji ga prate. Tako sam i pripremao ekipu, uz svest o tome koliko je ova utakmica važna. Verovatno je ovo najvažnija utakmica sezone. Ako pobedimo, neću reći da je prvenstvo gotovo, ali bi to bio veliki psihološki udarac za protivnika. Ponoviću, nemamo šta da izgubimo, jer smo prvi. Bez obzira na to šta se dogodi na utakmici, mi ćemo biti na prvom mestu.

Govorio je i o tome kako je spremao ovu utakmicu.

- U fudbalu danas, zahvaljujući analizama i poznavanju načina na koji protivnici igraju, lako je pripremiti se. Pre nekoliko godina nije bilo toliko informacija, ali danas nema mnogo iznenađenja. U svakom slučaju, čak i ako oni pripreme neko iznenađenje, kao što smo i mi pripremili za njih, spremni smo. Sutra ćete videti šta smo pripremili, jer je važno da za svaku utakmicu osmislimo nešto drugačije i pokušamo da iznenadimo protivnika. Čak i ako oni promene nešto u svojoj igri, mi smo spremni. Jedan od razloga za to jeste što neke igrače pripremam za različite pozicije. Pojedini igrači vole da igraju na više pozicija. Zato, na primer, ako je naš najbolji defanzivac Lukasen, a najbolji protivnički krilni igrač nastupa na strani na kojoj Lukasen inače igra, radije ću Lukasena postaviti na levu nego na desnu stranu. Kada donosim takve odluke, uvek znam zašto to radim. To je razlog zbog kojeg ponekad menjam pozicije pojedinim igračima. Najvažnije je da igrači to prihvataju. Kada biste ih pitali, rekli bi vam da im se to dopada, da razumeju zašto to radimo i da su spremni da odgovore na takve zahteve.

Za kraj se dotakao i Luke Ilića koji je u petak ponovo obukao crveno-beli dres.

- Istina je da je on već sa nama, ali još uvek ne radi sa timom. Priključićemo ga ekipi posle reprezentativne pauze, kako bi počeo da se upoznaje sa našim principima i načinom rada. U kontaktu smo sa klubom i imamo fantastičan odnos. Oni znaju kakav profil igrača mi je potreban. Veoma je važno da između nas postoji dobra saradnja. Klub nikada neće dovesti igrača za kojeg trener kaže da mu nije potreban, to automatski naravno znači da sam bio za dolazak Luke Ilića. Ja sam taj koji govori kakvi su nam igrači potrebni da bismo unapredili ekipu, ali o tome ćemo više razgovarati krajem decembra. Kao što sam već rekao, potrebne su nam određene promene. Moramo da napredujemo. Biće potrebno da promenimo neke igrače i dovedemo nove. Nisam od početka stvarao ovu ekipu, a svaki trener ima svoje zahteve. Nisam ništa posebno drugačiji od drugih trenera, imam svoje zahteve, kao što ih ima i svaki drugi trener u sličnoj situaciji, ali o tome ćemo razgovarati krajem decembra - zaključio je Rijera.

Podsetimo, utakmica Vojvodina - Crvena zvezda igra se u nedelju od 19 časova na stadionu "Karađorđe" u Novom Sadu.

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