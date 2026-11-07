Jezive scene u srpskom fudbalu: Igrač slavio gol, pa slomio nogu! (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Nekadašnji superligaš doživljava teške trenutke.

Foto: Jutjub/Printscreen/FSV

Ekipa Omladinca iz Novih Banovaca je slavila protiv Donjeg Srema sa 3:2 u prvenstvenom meču, ali, ova utakmica je ostala u znaku jezive povrede prvotimca te ekipe - Stefana Sredojevića, koji je tokom slavlja gola slomio nogu.

On je potrčao za svojim saigračem, a onda mu je noga upala u rupu i na snimku se jasno vidi kako je doživeo prelom noge.

Nesrećni Sredojević se sada oglasio na klupskom sajtu:

- U prvom trenutku nisam razmišljao o povredi, jer je u glavi euforija zbog postignutog gola, a onda samo shvatam da ne mogu više da kontrolišem nogu. Bol postaje sve jači i shvatam da situacija nije uopšte naivna, ali i dalje ne razmišljam o tome da sam je slomio, odbijam da prihvatim stvarnost. A potom je usledio nagli pad adrenalina i eksplozija bola koji parališe svaki prethodni osećaj i svaku pomisao na slavlje.

Priznaje da ga je trenutak kada se prelom desio potpuno "slomio":

- Uf, to je trenutak koji me je potpuno slomio. Svašta mi je prošlo kroz glavu, ali prvo što me je pogodilo nije čak ni fizički bol, to je došlo kasnije, kada je adrenalin popustio. Pogodilo me je ono što sam video oko sebe. Kada vidite i saigrače i protivnike kako se hvataju za glavu, okreću leđa i pokrivaju oči u potpunom šoku, istog trenutka probudila se nezamisliva panika. Taj njihov izraz lica vam je najgora moguća potvrda, ogledalo koje vam govori: ‘Gotovo je.’ U toj sekundi se osetite potpuno bespomoćno. Kroz glavu u sekundi proleti apsolutno sve, sav trud, pripreme, utakmice, i odjednom svest da je sve to nestalo u jednom jedinom potezu. Javio se čist strah i neverica, sve pomešano u jednom dahu dok čekate da vas nekako izvuku sa terena i pomognu.

Momentalno je usledila operacija, mladić je iste večeri morao pod "nož":

- Ljudi iz kluba su me nakon ukazane prve pomoći odvezli u KBC Zemun, gde je odmah sve snimljeno i ustanovljeno da je reč o prelomu fibule. Iste večeri sam operisan. Ligamenti su popucali, kost se odvojila od zgloba, stopalo se okrenulo za 180 stepeni. Ugrađena mi je pločica, za deset dana skidaju mi konce - zaključio je Stefan Sredojević.

Jezivu scenu pogledajte u gore priloženom videu, na snimku od 1:32:12.

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