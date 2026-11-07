ODBIJENA VAM JE NAKNADA ZA NEZAPOSLENE? Evo kako možete da se žalite i koji je rok

GRAĐANI kojima Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) odbije zahtev za novčanu naknadu u slučaju nezaposlenosti imaju pravo da se žale na doneto rešenje. Rok za žalbu teče od dana kada je primljeno obaveštavanje o rešenju, a propuštanje tog roka može da oteža ostvarivanje prava. Zato je važno znati kome se žalba podnosi, šta treba da sadrži i koji su naredni koraci u postupku.

Foto: Audtakorn Sutarmjam / Panthermedia / Profimedia

Iz NSZ su za Euronews Srbija naveli da mogućnost žalbe ne postoji samo u slučaju odbijanja zahteva.

- Na rešenje kojim je odbijen ili odbačen zahtev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu stranka ima pravo da uloži žalbu. Stranka, naravno, ima pravo da uloži žalbu i na rešenje kojim joj je usvojen zahtev za novčanu naknadu ukoliko je nezadovoljna dužinom ili visinom trajanja utvrđenog prava na novčanu naknadu - objasnili su.

Gde se podnosi žalba?

Postupak za ostvarivanje prava na novčanu naknadu vodi se u filijali Nacionalne službe za zapošljavanje u kojoj je osoba prijavljena na evidenciju nezaposlenih.

Kada je reč o samom postupku podnošenja žalbe, iz NSZ su precizirali da građani imaju više mogućnosti, kao i da se za ovaj postupak ne plaća taksa.

- Žalba se podnosi direktoru Nacionalne službe za zapošljavanje, a predaje se filijali NSZ neposredno pismeno ili usmeno na zapisnik ili šalje preporučeno putem pošte, bez plaćanja takse - saopštili su.

Prilikom sastavljanja žalbe važno je obrazložiti zbog čega se građanin ne slaže sa donetom odlukom i, kada je moguće, priložiti dokumentaciju koja potkrepljuje njegove navode. Posebnu pažnju treba obratiti na pouku o pravnom sredstvu koja se nalazi u rešenju, jer sadrži informacije o roku i načinu podnošenja žalbe.

Rok za žalbu je 15 dana

Građani koji žele da ospore odluku NSZ moraju da vode računa o roku za podnošenje žalbe. On se računa od dana kada je stranka obaveštena o rešenju, a ne od dana kada je podnet zahtev za novčanu naknadu.

- Rok za podnošenje žalbe na rešenje kojim je odlučeno o zahtevu za novčanu naknadu je 15 dana od dana kada je stranka obaveštena o rešenju - istakli su.

Zbog toga je važno da građani pažljivo pročitaju dobijeno rešenje i blagovremeno preduzmu naredne korake ukoliko smatraju da odluka nije u skladu sa njihovim pravima.

Šta se dešava nakon podnošenja žalbe?

Nakon što je žalba podneta, predmet se razmatra u skladu sa propisanom procedurom. Prvostepeni organ u određenim slučajevima može sam da postupi po žalbi, dok se u suprotnom predmet prosleđuje drugostepenom organu na odlučivanje.

Drugostepeni organ može da odbije žalbu, poništi rešenje u celini ili delimično, izmeni ga ili vrati predmet na ponovno odlučivanje.

Iz NSZ su naveli da je propisan i rok u kojem građani mogu da očekuju odluku po žalbi.

- Drugostepeni organ rešenje kojim odlučuje o žalbi izdaje bez odlaganja, a najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je predata uredna žalba - naveli su iz NSZ za Euronews Srbija.

Ukoliko građanin nije zadovoljan konačnim drugostepenim rešenjem, može da pokrene upravni spor pred Upravnim sudom. Rok za pokretanje upravnog spora je 30 dana od prijema drugostepenog rešenja.

Ko ima pravo na novčanu naknadu i koliko ona iznosi?

Pravo na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti zavisi od dužine prethodnog osiguranja i načina na koji je radni odnos prestao. Jedan od osnovnih uslova je najmanje 12 meseci osiguranja, neprekidno ili sa prekidima u skladu sa zakonom, dok staž ostvaren kod različitih poslodavaca može da se sabira.

Kako je ranije za Euronews Srbija objasnila advokatica Tamara Radečić, pravo na naknadu najčešće ostvaruju osobe koje su ostale bez posla kao tehnološki višak ili zbog ekonomskih i organizacionih promena kod poslodavca. S druge strane, kada zaposleni sam da otkaz ili potpiše sporazumni raskid ugovora, po pravilu ne može da ostvari ovo pravo, osim u zakonom predviđenim slučajevima.

Nezaposleni koji žele da ostvare pravo na naknadu treba da podnesu zahtev Nacionalnoj službi za zapošljavanje u roku od 30 dana od prestanka radnog odnosa ili osiguranja, kako bi, ukoliko ispunjavaju uslove, naknadu primali od prvog dana nezaposlenosti.

Visina naknade zavisi od prethodnih zarada i zakonom utvrđenih minimuma i maksimuma, dok dužina isplate zavisi od dužine staža osiguranja.

- Ukoliko zaposlenom fale dve godine do penzije, on ovu naknadu može da prima 24 meseca, kako bi ispunio uslov za penziju - naglasila je ranije advokatica Tamara Radečić.

Osobe koje primaju naknadu dužne su i da se redovno javljaju NSZ-u, poštuju individualni plan zapošljavanja i ispunjavaju obaveze u vezi sa traženjem posla. Zbog toga je važno da, pored prava na žalbu u slučaju odbijanja zahteva, budu upoznate i sa uslovima i obavezama koje prate ostvarivanje ovog prava.

(Direktno)