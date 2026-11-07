Turci nam "ukrali" medalju

Srpski džudisti ostali bez bronze na EP u Beogradu

Foto: Artur Stabulnieks / imago sportfotodienst / Profimedia

Džudo reprezentacija Srbije osvojila je peto mesto na Evropskom prvenstvu za mešovite timove, koje se održava u Beogradu, pošto je u borbi za bronzanu medalju poražena od Turske rezultatom 4:1.

Srpski tim nije uspeo da dođe do odličja pred domaćom publikom u hali „Aleksandar Nikolić“, a jedinu pobedu u duelu sa Turskom ostvarila je Marica Perišić.

Ona je u kategoriji do 57 kilograma savladala Ajšenur Karadag, ali su preostala četiri meča pripala turskim reprezentativcima.

Milica Žabić poražena je od Hilal Ozturk u kategoriji preko 70 kilograma, dok je Vidak Maljević u kategoriji preko 90 kilograma izgubio od Redžepa Ergina.

U kategoriji do 73 kilograma Bajsangur Bagajev nije uspeo da savlada Muhameda Demirela, dok je Aleksandra Andrić u kategoriji do 70 kilograma poražena od Fidan Ogel.

Tako je Srbija takmičenje u mešovitoj ekipnoj konkurenciji završila na petoj poziciji, bez medalje na šampionatu pred domaćom publikom.