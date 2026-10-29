"Jedva čekam..." Sterling Braun pred Žalgiris - Partizan
Košarkaši Partizana gostuju Žalgirisu u petak od 19 časova u okviru 9. kola Evrolige.
Nakon pobede Žalgirisa u Bolonji protiv Virtusa, jedan od najboljih pojedinaca litvanskog tima Sterling Braun govorio je i o predstojećem meču protiv njegove bivše ekipe - Partizana.
- Biće dobra utakmica, imaju neke dobre igrače tamo. Igraju dobro, izlaze iz velike pobede prošle nedelje, nisam siguran šta su uradili večeras. Biće dobra utakmica, jedva čekam da vidim neke momke, posebno Karlika. Uzbiuđen sam - rekao je Sterling Braun posle pobede protiv Virtusa. On je prošle sezone bio u lošim odnosima sa Grobarima, koji su mu zamerili da je kriv za odlazak Željka Obradovića.
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