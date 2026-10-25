AMERIČKA PANIKA U SVEMIRU Ilon Mask prestrašen: Ako Rusi udare na Starlink, nastaće totalni haos!

AMERIČKI milijarder i izvršni direktor kompanije SpejsIks, Ilon Mask, strahuje od napada na satelite Starlink.

Foto: AI/Gemini

Mask je o tome pisao na svom nalogu na društvenim mrežama, X.

-Može se koristiti za podršku vojnoj infrastrukturi, ali ne za čisto ofanzivne udare koji satelite čine legitimnom metom za odmazdne napade, napisao je milijarder.

Prema njegovim rečima, ovo je glavni razlog zašto Starlink treba da ostane civilna služba, jer bi njegova upotreba u ofanzivnim operacijama mogla dovesti do odmazdnih udara na satelitsku infrastrukturu, što bi imalo strašne posledice.

-Neprijateljski udar na satelite Starlink stvorio bi razarajući domino efekat, stvarajući široko polje krhotina koje bi, zauzvrat, onemogućilo korišćenje svemira, izjavio je Mask.

Ovo je bio njegov odgovor na sugestiju drugog korisnika, X, da bi Rusija mogla da koristi rakete PL-19-181M/Nudol za napad na satelite.

Rusija je zaista testirala takvu raketu 2021. godine, pogodivši stari satelit.

Ranije je Ilon Mask nazvao one koji žele da nastave rat u Ukrajini po cenu života ukrajinskih muškaraca „govnom“ i „ološom čovečanstva“.

Takođe sinoć, Mask je izjavio da je Ukrajina prekršila uslove korišćenja satelitskog internet servisa Starlink koristeći ga za ofanzivne napade dronovima.

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