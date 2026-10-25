PROTESTI ODJEKNULI I IZVAN GRANICA FRANCUSKE: Makron traži rešenje, najavljene nove demonstracije (FOTO)

GRUPE francuskih demonstranata i sindikati pozvali su na nove demonstracije kako bi održali pritisak na vladu, nakon što je velika bezbednosna operacija pomogla da se obuzdaju nemiri tokom protesta održanih širom zemlje u subotu.

AP Photo/Emma Da Silva

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je 410.000 ljudi učestvovalo u subotnjim marševima, a vlasti su angažovale 70.000 policajaca kako bi sprečile da se 17. oktobra u brojnim gradovima ponove pljačke i vandalizam.

Sindikalni lideri pozvali su na nove proteste sledeće subote, kao i na generalni štrajk 5. novembra, ističući da se nezadovoljstvo platama, troškovima života i javnim uslugama proširilo daleko izvan studentskog pokreta koji se prvi put mobilisao prošlog meseca.

- Vidimo kako bes raste i pozivamo ljude da sledeće subote izađu na ulice - rekla je za francuske medije, Mirijel Gilber, kopredsedavajuća levičarske sindikalne federacije "Solider".

AP Photo/Emma Da Silva

Ona je navela da se nezadovoljstvo među studentima, radnicima, vatrogascima i drugim grupama pretače u kolektivni ustanak.

Sindikat prosvetnih radnika "SUD Education", saopštio je da će se pridružiti demonstracijama 31. oktobra, dok je veliki sindikat "CGT" naveo da će tokom nedelje doneti odluku o tom pitanju.

Pripadnici pokreta "Žuti prsluci", građanske inicijative nastale 2018. godine kao pobuna protiv poreza na gorivo, takođe su pozvali na masovna okupljanja sledeće subote, uključujući proteste sedenjem ispred gradskih većnica i zgrade Narodne skupštine.

Foto: /X/@QuintenFrancois

- U ovoj zemlji vlada bes. On raste u školama i na univerzitetima, na kružnim tokovima, u naseljima, na poljoprivrednim gazdinstvima i na radnim mestima - rekla je novinarima aktivistkinja Azelma Sigo.

Predsednik, Emanuel Makron je 2019. godine uspeo da obezbedi sredstva za smanjenje troškova goriva, kao odgovor na zahteve "Žutih prsluka".

Sedam godina kasnije, napregnute javne finansije ostavljaju veoma malo prostora za ispunjenje zahteva demonstranata.

Štaviše, Makronov mandat ističe sledeće godine, a njegova centristička stranka više nema većinu neophodnu za usvajanje važnih zakonskih akata.

AP Photo/Emma Da Silva

Vlada je pokrenula pregovore sa sindikatima i predstavnicima studenata u pokušaju da ublaži krizu, ali vođe protesta smatraju da su do sada predložene mere nedovoljne.

- Nismo dobili nikakav odgovor od ove vlade - rekao je Gilber.

U nedelju su policijski sindikati saopštili da nemaju dovoljno ljudstva da na duži rok održe visok nivo angažovanja snaga, koji je pomogao da se subotnji nemiri svedu na tek sporadične sukobe u nekoliko gradova, uključujući Pariz i Marsej.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je u nedelju da je u subotu uhapšeno 1.314 ljudi, što je polovina broja iz prethodne nedelje, kao i da je povređeno oko 50 policajaca, za razliku od više od 1.000 povređenih nedelju dana ranije.

AP Photo/Emma Da Silva

Protesti su odjeknuli i izvan granica Francuske.

U subotu je u Briselu belgijska policija upotrebila suzavac i biber-sprej tokom sukoba sa antivladinim demonstrantima.

U Albaniji su mirni protesti, koji su počeli krajem maja, prerasli u nasilne nemire, dok je u nekoliko italijanskih gradova, drugu nedelju zaredom, došlo do manjih sukoba.

(Index.HR)

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