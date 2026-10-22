Tramp napao Lebrona DŽejmsa!
Američki predsednik Donald Tramp kritikovao je košarkaša Lebrona Džejmsa zbog ponašanja tokom intoniranja američke himne uoči utakmice između Filadelfije i Njujork niksa u NBA ligi.
- Dok je slušao našu nacionalnu himnu, Lebron Džejms je iskazao nepoštovanje prema našoj zemlji! Od samog početka sam govorio da on ne valja, da je potpuna sramota - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.
On je pozvao Džejmsa da se izvini "američkim vojnicima i herojima koji su poginuli pod američkom zastavom", kao i svima koji su, prema njegovim rečima, dali život za vrednosti koje Sjedinjene Američke Države predstavljaju.
Džejms je, prema navodima medija, pre početka utakmice u utorak uveče primećen kako uvežbava pokrete karakteristične za zamah u golfu i šut u košarci, dok je u dvorani Medison skver garden izvođena američka himna.
Snimak tog trenutka brzo se proširio društvenim mrežama, a pojedini navijači kritikovali su košarkaša, ocenjujući da je njegovo ponašanje bilo nepoštovanje prema himni i izvođaču.
Filadelfija je u toj utakmici pobedila Njujork rezultatom 106:100, a Džejms je u svom debiju u regularnom delu sezone zabeležio 14 poena, devet skokova i sedam asistencija.
Pravila NBA lige predviđaju da igrači stoje tokom izvođenja nacionalne himne, ali komesar lige Adam Silver nije dosledno primenjivao to pravilo, posebno tokom protesta protiv društvene nepravde i rasne diskriminacije, prenosi ESPN.
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