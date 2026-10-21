NEPOTOPIVI PARIZ: Francuzi veličaju trijumf u derbiju Lige šampiona

Tri povrede, četiri gola, petica za rezultat. Tako iz francuskog ugla gledaju na fantastični derbi Lige šampiona koji je odigran između Pari Sen Žermena i Barselone.

Foto: Goran Čvorović

- Tri utakmice i isto toliko pobeda za dvostrukog uzastopnog prvaka Evrope, koji je još jednom pokazao snagu u Ligi šampiona. Uprkos povredama Dembelea i Kvarachelije, PSŽ je odlično izašao na kraj u otvorenoj utakmici i naneo Barseloni prvi poraz u sezoni – trijumfalno zaključuje "Ekip".

List dodaje da je PSŽ, iako ga je Barselona dovela do krajnjih granica izdržljivosti, smogao snage da u završnici utakmice napravi razliku i savlada katalonski tim, uprkos tome što su trojica njegovih ključnih igrača, uz dvojicu pomenutih i Markinjos, morali prevremeno da napuste teren.

- PSŽ niko ne može da potopi. Priredio je još jedan "masakr na pariski način", izašavši na kraj s Barselonom – bili su nadahnuti izveštači "Ekipa".

Nije naodmet pomenuti i brojku da su "sveci" 14 poslednjih evropskih utakmica završili bez poraza. Ali, ovaj trijumf nad Kataloncima skupo je plaćen. Za Hviču Kvaracheliju povreda je bila najteža, što je odmah bilo jasno, imajući u vidu da je praktično iznet s terena. PSŽ je juče zvanično potvrdio kidanje prednjeg ukrštenog ligamenta desnog kolena. Gruzijac će biti operisan narednih dana i odsustvovaće više meseci.

Ranije sa terena morao je i Usman Dembele. Prema prvim informacijama, zadobio je povredu zadnje lože leve butine, čija težina juče tokom dana još nije bila poznata. I on je juče trebalo da bude podvrgnut dodatnim pregledima, ali situacija nije tako alarmantna kao s Gruzijcem.

Što se Dembelea tiče, ima i kritika, pa tako "Fut merkato" piše da ovog fudbalera trener od početka sezone posebno čuva i pažljivo dozira njegovu minutažu, ali da "nije izdržao ni dvadeset minuta pre nego što se povredio".

- To otvara pitanja o načinu na koji se vodi računa o jednom od ključnih fudbalera ekipe, koji će u maju sledeće godine napuniti 30 godina – piše ovaj referentni sportski sajt.

Od sve trojice, kapiten Markinjos je izgleda najbolje prošao. Prema prvoj dijagnozi, nije zadobio ozbiljniju povredu. Ipak, kao i Dembele, moraće da bude podvrgnut terapiji tokom "narednih nekoliko nedelja", saopštio je pariski klub koji, na sreću, ima "dugačku" klupu.