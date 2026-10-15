Penjaroja posle poraza od Fenera: Neprihvatljiva 3-4 minuta u trećoj četvrtini...

Nije zadovoljan Španac izdanjem ekipe na početku drugog poluvremena.

FOTO: N. Skenderija

Košarkaši Partizana poraženi su u Istanbulu od ekipe Fenerbahčea u okviru šestog kola Evrolige rezultatom 74:65.

Crno-beli su tako upisali treći uzastopni poraz u elitnom takmičenju Starog kontinenta i sada su na skoru 3:3.

Utiske o utakmici odigranoj u "Ulker Areni" izneo je strateg Partizana Đoan Penjaroja.

- Igrali smo loše u odbrani u trećoj četvrtini. Imalo smo period od tri-četiri izuzetno loša defanzivna minuta i to je bilo ključno - rekao je Penjaroja za kamere Evrolige.

Najefikasniji u Fenerbahčeu bio je Ševon Šilds sa 17 poena, a pratio ga je Horton Taker sa 14. Kod crno-belih je Itan Tompson ubacio 13 koševa, a po 12 su dali Lamar Stivens i Kevarijus Hejs.

- Igrali smo veoma lošu odbranu u trećoj četvrtini, posebno prvih tri-četiri minuta koji su bili potpuno neprihvatljivi. Šutirali smo 37 odsto za dva, 30 odsto za tri, promašili čak 11 slobodnih bacanja... To su loši procenti, ali to nije bilo ključno. Ključna su bila prva tri-četiri minuta treće deonice, koja su bila užasna. Igrali smo vrlo dobru odbranu u prvom delu, ali posle poluvremena naša defanziva nije postojala. Vezali su sedam lakih polaganja i posle toga je utakmica praktično bila gotova. Slično kao protiv Panatinaikosa, posle poluvremena smo imali veoma loša tri-četiri minuta - otvoren je bio Penjaroja na konferenciji.

Penjaroja naglašava da su povrede dodatno poremetile koncepciju i rotaciju, ali da tim mora hitno da pronađe rešenja na parketu.

- Imali smo ogromnih problema u napadu u protekle tri utakmice, posebno sa procentima šuta. Posle povrede Tonjea Džekirija večeras smo morali u hodu da menjamo čitav način igre. Moramo da probamo da igramo znatno bolje i stvaramo čistije situacije za poene. Previše je 14 pretrpljenih blokada.