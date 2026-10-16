VUČIĆ OTKRIO GRANDIOZAN PLAN ZA ISTOK SRBIJE: Šest stubova razvoja, Đerdap 3, novi putevi i milijarde za bolnice (VIDEO)

ALEKSANDAR Vučić nocilac liste i prvi na listi "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić najavio je poseban plan za razvoj istoka Srbije, koji će zasnivati na šest stubova.

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Vučić je predizbornom skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Zaječaru posebno naglasio da su prioriteti održivo rudarstvo, subvencije poslodavcima i izgradnja Đerdapa 3.

Najavio je da će taj plan biti sličan onom koji je predstavio za jug Srbije, ali da će, kako je rekao, počivati na drugačijim stubovima, od kojih je prvi industrija, rudarstvo i metalurgija.

- Naše rudarstvo mora da bude potpuno zeleno, i moramo da obezbedimo najčistiju životnu sredinu za sve naše građane, bez ikakvih kompromisa, bez ikakvog popuštanja, propuštanja i bilo čega. Naša deca moraju da udišu čist vazduh. Ukoliko dobijem vaše poverenje kao predsednik vlade, to ću zastupati - rekao je Vučić.

Naveo je da će napraviti poseban program "Prva platu istoka" koji je podsticaj za zapošljavanje mladih bez ikakvog radnog iskustva, da prvi posao dobiju u svom kraju.

- I mi ćemo za to, kao država, da dajemo poslodavcima posebne subvencije. Onaj ko hoće da zaposli prvi put radnika, dobiće posebne subvencije, mnogo veće subvencije nego u drugim krajevima Srbije, posebno nego u razvijenijim krajevima Srbije - naveo je Vučić.

Govoreći o energetici, saobraćaju i logistici, rekao je da na istoku Srbije idu u izgradnju Đerdapa 3.

- Obezbediće nam veću sigurnost snabdevanja, garantovaće nam balansiranu energiju, garantovaće nam više struje u budućnosti. Idemo sa Lukom Prahovo, koja će nam proširiti sve teretne lučke kapacitete, dovesti nove fabrike, zaposliti ljude, ali nam je potrebno da to sve logistički povežemo - istakao je Vučić.

Objasnio je da pod istokom Srbije podrazumeva Borski i Timočki okrug, najveći deo Braničevskog okruga i jedan deo Pomoravskog okruga.

- Naš cilj za istok Srbije je da idemo od Požarevca, idemo na sever uz Dunav, i to smo već završili, ostalo nam je još šest kilometara da otvorimo do Golupca, iza Golupca. Odatle nastavljamo brzu saobraćajnicu do Brze Palanke. Ovde ćemo da gradimo u narednih šest godina, da završimo Paraćin-Zaječar-Negotin brzu saobraćajnicu, da bismo se spojili sa Brzom Palankom gore, na severu - naveo je Vučić.

Kako je rekao, završiće i prvu fazu puta do Rače i Despotovca.

- Onda nam ostaje još jedan horizontalni put, Despotovac-Bor, da probijemo. Onda ćemo imati tri horizontalne linije na istoku Srbije. Ostaje nam onda da vertikale popunjavamo. Jedna je ta brza saobraćajnica Zaječar-Negotin, a ukupno put Paraćin-Negotin je 133 km brze saobraćajnice. Time je Zaječar stostruko bolje vezan, i za Beograd, i za Kragujevac, i za Jagodinu, i za Paraćin, i za Niš, i za celu Srbiju - naglasio je Vučić.

Dodao je da žele da vrate i teretne pruge i vozove.

- Imaćemo veliku luku Prahovo, imaćemo velike industrijske zone. Moramo da ponovo pravimo pruge, da ponovo saobraćaju naši vozovi od Majdanpeka do Zaječara, do Niša, gde imate najjeftiniji i najbrži mogući prevoz, posebno posle izgradnje brze pruge Beograd-Niš. Za sve to su nam potrebni logistički centri. Dunav, kroz nautički turizam, kulturno nasleđe. Imaćemo takozvane eko-katamarane Dunavom. Imaćemo panoramske izletničke linije iz Kladova, Donjeg Milanovca, Golupca. Imaćemo i državne i privatne operatere - naveo je Vučić.

Najavio je da će davati subvencije za gradnju novih hotela i sportskih centara, kao i da se to odnosi i na Staru planinu, koju, kako je rekao, moramo infrastrukturno u potpunosti da podignemo, "jer ne može 10 godina da stoji jedno te isto i da se nigde ništa ne pomera".

- Takođe ćemo da radimo sa privatnicima kroz takozvana javno-privatna partnerstva: vinogradarstvo, poljoprivreda i brend Istoka Srbije. Ovde imamo, mi imamo divnu borbu: koja je bolja višnja, da li Knjaževačka ili u Prokuplju Oblačinska. Kako god da okrenete, moramo, kao što sam rekao, posebne subvencije za prehrambenu industriju, prerađivačku, posebno i dodatno za hladnjače, logističke centre. I država da da subvencije za to, ali onda moraš da otkupiš od seljaka. Moraš da otkupiš i kad ti nije laka i kad ti nije najbolja godina, da pomognemo domaćinima, da imaju razloga da ulažu u svoje voćnjake, da ulažu u svoje zasade", rekao je Vučić.

Kako je rekao, imamo brzo napredujuću vinarsku industriju na istoku Srbije i da treba da napravimo vinske puteve i da to turistički obeležimo.

- Da dodatno pomognemo vinarima kroz uvećane subvencije, da mogu da obezbede i bungalove, i hotelske, i sve druge smeštaje za ljude koji su zainteresovani za jedan od najlepših delova naše zemlje - istakao je Vučić.

Govoreči o ekologiji, gradovima i selima, Vučić je rekao da moramo, osim održivog rudarstva i zelene tranzicije istoka, zaštite Dunava i Timoka, obnove obala Timoka, da gradimo pešačke rekreativne zone i uredimo trgove gradova istoka.

- Idemo da uredimo i našu Veneciju, Knjaževac, dodatno da uredimo Soko Banju, da uredimo Zaječar dodatno, Boljevac, svaki grad, da napravimo posebno lep trg, da u centar uložimo da bi ljudi bili dodatno motivisani da tu dođu - naglasio je Vučić.

Istakao je da je, ipak, najvažnije ulaganje u ljude, znanje i zdravlje.

- Rekao sam: u svakoj opštini negde ima dom zdravlja, negde ima bolnica. Sve će da bude potpuno novo. Milijardu i 300 miliona evra ćemo da uložimo u to u naredne 3 godine. Super što smo uradili u Beogradu, super što smo uradili u Nišu, lepo je u Leskovcu, lepo je u Vranju, ali mora da bude svuda. Nemoguće je da majka odvede dete i da oni kažu: 'E, danas nam ne radi magnetna rezonanca ili je nemamo, pa šalji kod privatnika ili vodi dete u Beograd' - poručio je Vučić.

Dodao je da svaki okružni i opštinski centar mora da ima mamograf, slajskener, rendgen i magnetnu rezonancu, da za to ima novca i da je to samo pitanje brige.

- I to je ono što ćemo svakako da uradimo. Ulagaćemo u znanje. Pravićemo posebne trening centre na istoku Srbije za dualno obrazovanje. Hoćemo da nam ljudi budu spremni, da nam mladi ljudi budu spremni za budućnost. Da tačno vide i da tačno znaju gde je budućnost, i da mogu da dobiju posao posle svojih škola. Da mogu da nastave sa fakultetskim obrazovanjem i opet da imaju siguran posao. Da mogu da planiraju svoju budućnost i da mogu da se vraćaju iz inostranstva, da mogu da budu sigurni i da imaju budućnost u svojoj zemlji", rekao je Vučić okupljenim građanima u hali "Kraljevica".

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