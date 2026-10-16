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BOŠKO OROVIĆ: Borba za drugo mesto

Žarko Urošević

16. 10. 2026. u 08:04

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* Trener iz Švedske

БОШКО ОРОВИЋ: Борба за друго место

Tobias Jorgensen / Gonzales Photo / Profimedia

ŠVEDSKA 1

BROMAPOJKARNA – ĐURGARDEN 2

AIK – Geteborg 12

Sirijus – Elsfborg 1X

Vasteras – Mjalbi 12

Malme – Heken 12

Ergrite – GAIS 12

HALMŠTAD - HAMARBI 2

Degerforš - Kalmar 12

ŠVEDSKA 2

Ljungskile – Brage 12

Falkenberg – Landskrona 12

SANDVIKENS – ESTERSUND   2

Ester - Odevold 12

Nordik j. – Norbi 12

SUNDSVAL – VARNAMO   2

Varberg – Helsingborg 12

Norčeping – Erebro 1

Sirijus je sve bliž tituli, ali će borba za drugo mesto biti neizvesna. Ostaje da se vidi u ovih preostalih sedam kola ko će pre do nje - Đurgarden ili Hamarbi. Otpisani su Halmštad i Ergrite, u opasnoj zoni nalaze se još Kalmar, koji je vezao pet poraza i Degerforš.

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