BOŠKO OROVIĆ: Borba za drugo mesto

* Trener iz Švedske

Tobias Jorgensen / Gonzales Photo / Profimedia

ŠVEDSKA 1

BROMAPOJKARNA – ĐURGARDEN 2

AIK – Geteborg 12

Sirijus – Elsfborg 1X

Vasteras – Mjalbi 12

Malme – Heken 12

Ergrite – GAIS 12

HALMŠTAD - HAMARBI 2

Degerforš - Kalmar 12

ŠVEDSKA 2

Ljungskile – Brage 12

Falkenberg – Landskrona 12

SANDVIKENS – ESTERSUND 2

Ester - Odevold 12

Nordik j. – Norbi 12

SUNDSVAL – VARNAMO 2

Varberg – Helsingborg 12

Norčeping – Erebro 1

Sirijus je sve bliž tituli, ali će borba za drugo mesto biti neizvesna. Ostaje da se vidi u ovih preostalih sedam kola ko će pre do nje - Đurgarden ili Hamarbi. Otpisani su Halmštad i Ergrite, u opasnoj zoni nalaze se još Kalmar, koji je vezao pet poraza i Degerforš.