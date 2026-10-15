"Ko je pustio Zvezdine ultrase? Oni su pod zabranom!": Burno obraćanje trenera Lugana

Dobio je Matija Kroči-Torti pitanje i o Albertu Rijeri.

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Trener Lugana Matija Kroči Torti nije krio zadovoljstvo posle pobede nad Crvenom zvezdom (3:2), ali je konferenciju za medije obeležio i njegov komentar o prisustvu gostujućih navijača na tribinama.

Švajcarski stručnjak zapitao se kako je moguće da su pristalice srpskog kluba bile na stadionu uprkos kazni koja im je izrečena. Podsetimo, zbog dešavanja na utakmici u Plzenju crveno-beli nisu imali pravo na navijače na narednom meču, a to je upravo ovaj u Švajcarskoj.

Kroči Torti je podsetio da je njegov tim prethodnih godina pobeđivao i Partizan i Crvenu zvezdu, ali je posebnu pažnju posvetio navijačima crveno-belih.

- Pobedili smo Partizan pre nekoliko godina, sada i Crvenu zvezdu. Međutim, pitam se kako je moguće da je na tribinama bilo 150 Zvezdinih ultrasa? To nije po pravilima, jer su oni pod kaznom. Morali smo da brinemo o bezbednosti naših navijača.

Nakon što mu je objašnjeno da navijači sa srpskim pasošem nisu mogli da dođu do ulaznica, razgovor je nastavljen u nešto drugačijem tonu. Na red je došlo i pitanje Alberta Rijere, sa kojim je Kroči Torti imao neprijatna iskustva u prethodnim duelima.

- On je odličan trener, ali ne priznajem sreću. Pobedio nas je dva puta. Jednom na penale, drugi put u 90. minutu. Skupili smo snagu da igramo u drugom poluvremenu bolje. Imamo strašan respekt prema Crvenoj zvezdi. Oni su bili prvaci Evrope, stalno igraju u Ligi Evrope i Ligi šampiona - poručio je Kroči Torti.