Fudbal

Birmančević "osvetio" Zvezdu: Remi Tadićevog Neca u Ligi Evrope, Dinamo se spasao sa "bele tačke"

Александар Илић
Aleksandar Ilić

15. 10. 2026. u 22:55

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Deset utakmica odigrano je večeras u Ligi Evrope.

Бирманчевић осветио Звезду: Реми Тадићевог Неца у Лиги Европе, Динамо се спасао са беле тачке

Credit: Cerberus Sport / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ferencvaroš predvođen našim reprezentativcem Veljkom Birmančevićem slavio je protiv Viktorije iz Plzenja 2:0. Upravo je klub iz Plzenja izbacio Zvezdu iz plej-ofa za Ligu Evrope. 

Srpski reprezentativac asistirao je kod gola Kristofera Zaharijasena u 49. minutu, a isti igrač bio je strelac i u 81. minutu sa bele tačke za konačan rezultat. 

Hofenhajm je dočekao Bešiktaš. Tim za koji danas nije nastupao Dušan Vlahović zbog bolesti, ali je Oh Hjon Gju odlično odmenio Srbina. 

Svi golovi na meču pali su u drugom poluvremenu. Fisnik Aslani zatresao je mrežu u 68. minutu, a 20 minuta kasnije i Koki Mačida. Dok su se za Turke upisali Mihel Murinjo u 60. minutu, a Hjon Gju se upisao dva pua u 73. i 79. minutu. 

Benfika je sa 4:1 savladala Seltik. Jedini gol za goste postigao je Kamilo Duran u 63. minutu. 

Dok su se Džon Duran u 5. i 36. minutu, Aleksandar Bah u 23. i Vangelis Pavlidis u 89. minutu upisali za Portugalce. 

NEC Dušana Tadića dočekao je Levski. Klub iz Sofije poveo je u 35. minutu golom Reinalda. Čeri je u 64. minutu postavio konačnih 1:1. Srpski reprezentativac zamenjen je u 84. minutu. 

Dinamo iz Zagreba je do pobede došao u petom minutu nadoknade sa penala, a jedini gol na meču postigao je Beljo. 

GOLOVE POGLEDAJTE OVDE 

Svi rezultati: 

Benfika - Seltik 4:1 

Bornmut - Šturm 2:0 

Selta - Juventus 1:1 

Dinamo - Anderleht 1:0 

Ferencvaroš - Viktorija Plzen 2:1 

Hofenhajm - Bešiktaš 2:3 

Jagelonija  - Ararat 3:1 

Marsej - Olimpijakos 0:1 

Nec - Levski 1:1 

Ren - Ofi 2:1 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MDS REWIRED: Kako tehnologija menja poslovanje

MDS REWIRED: Kako tehnologija menja poslovanje