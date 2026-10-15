Birmančević "osvetio" Zvezdu: Remi Tadićevog Neca u Ligi Evrope, Dinamo se spasao sa "bele tačke"
Deset utakmica odigrano je večeras u Ligi Evrope.
Ferencvaroš predvođen našim reprezentativcem Veljkom Birmančevićem slavio je protiv Viktorije iz Plzenja 2:0. Upravo je klub iz Plzenja izbacio Zvezdu iz plej-ofa za Ligu Evrope.
Srpski reprezentativac asistirao je kod gola Kristofera Zaharijasena u 49. minutu, a isti igrač bio je strelac i u 81. minutu sa bele tačke za konačan rezultat.
Hofenhajm je dočekao Bešiktaš. Tim za koji danas nije nastupao Dušan Vlahović zbog bolesti, ali je Oh Hjon Gju odlično odmenio Srbina.
Svi golovi na meču pali su u drugom poluvremenu. Fisnik Aslani zatresao je mrežu u 68. minutu, a 20 minuta kasnije i Koki Mačida. Dok su se za Turke upisali Mihel Murinjo u 60. minutu, a Hjon Gju se upisao dva pua u 73. i 79. minutu.
Benfika je sa 4:1 savladala Seltik. Jedini gol za goste postigao je Kamilo Duran u 63. minutu.
Dok su se Džon Duran u 5. i 36. minutu, Aleksandar Bah u 23. i Vangelis Pavlidis u 89. minutu upisali za Portugalce.
NEC Dušana Tadića dočekao je Levski. Klub iz Sofije poveo je u 35. minutu golom Reinalda. Čeri je u 64. minutu postavio konačnih 1:1. Srpski reprezentativac zamenjen je u 84. minutu.
Dinamo iz Zagreba je do pobede došao u petom minutu nadoknade sa penala, a jedini gol na meču postigao je Beljo.
Svi rezultati:
Benfika - Seltik 4:1
Bornmut - Šturm 2:0
Selta - Juventus 1:1
Dinamo - Anderleht 1:0
Ferencvaroš - Viktorija Plzen 2:1
Hofenhajm - Bešiktaš 2:3
Jagelonija - Ararat 3:1
Marsej - Olimpijakos 0:1
Nec - Levski 1:1
Ren - Ofi 2:1
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